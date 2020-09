Estados Unidos.- Increíblemente ha pasado ya un año desde que Justin Bieber y Hailey Baldwin se unieron en matrimonio vistiendo de traje y de blanco. Por su puesto la pareja no ha dejado pasar la oportunidad de externar su amor y gritarlo a los cuatro vientos en las redes sociales, donde se dedicaron emotivos y hermosos mensajes de amor.

Tanto Bieber como Baldwin han compartido a través de Instagram una serie de fotografías del que sería el día más feliz de sus vidas y de inmediato han enternecido a sus millones de seguidores con los mensajes llenos de amor y apoyo que se escribieron mutuamente, demostrando una vez más que pese a los altibajos su amor sigue más fuerte que nunca.

Justin Bieber compartió una hermosa fotografía de aquel momento en el que estaban frente al altar, él con un smoking de gala y ella con un elegante vestido blanco que tenía un largo velo en el que se podía leer la frase "'Till death do us part" ("Hasta que la muerte nos separe". Su publicación sobre pasó el millón 800 mil me gustas.

Justin Bieber y Hailey Baldwin celebran hoy su primer aniversario como esposos. Foto: Instagram

Hailey Bieber. ¡Tengo tanta suerte de ser TU esposo! ¡Me enseñas tanto todos los días y me haces un hombre mejor! ¡Estoy comprometido por el resto de nuestras vidas a empoderarte para que seas la mujer que Dios te ha llamado a ser! ¡Mi corazón es permitirle alcanzar todos sus sueños más salvajes! ¡Prometo ponerte siempre primero, para liderar con paciencia y amabilidad! Feliz aniversario mi hermosa dulce niña", le escribió Bieber a Hailey.

Hailey, por su lado, hizo una bella recopilación de imágenes que dejan entrever todo lo que se vivió en aquella romántica y esperada boda de los jóvenes. En la primera fotografía los vemos besándose mientras bailan el típico vals de los recién casados, en la segunda están en el jardín donde se llevó a cabo la ceremonia, en la tercera ella está siendo entregada por su padre Alec Baldwin y en la última vemos un momento inédito; cuando Justin le puso el anillo en sus manos.

Hace 1 año tuvimos la mejor boda. Ojalá pudiera vivir este día una y otra vez", escribió la joven modelo en su publicación, misma que alcanza el millón y 700 mil me gustas.

Recordemos que Bieber y Baldwin contrajeron matrimonio de una íntima ceremonia en Nueva York, Estados Unidos, en el mes de noviembre de 2018, pero más tarde organizó una gran celebración en 2019 para celebrar su amor a lo grande y con sus seres queridos.

Esta ceremonia se llevó a cabo en un lujoso hotel de Carolina del Sur y, según la revista People, asistieron poco más de 150 personas, entre los invitados figuraban celebridades como Kendall Jenner, Jaden Smith, Kylie Jenner, Scooter Baun, Camila Morrone y Joan Smalls, sólo por mencionar a algunos.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron en noviembre del 2018. Foto: Instagram

La primera noticia sobre el casamiento de estas estrellas legó en julio de 2018, cuando el mismo Justin Bieber confirmó los rumores que estaban explotando las redes sociales sobre que se casaría con Hailey Baldwin, ahora conocida como Hailey Bieber, por su apellido de casada.

Aunque ha sido una unión llena de altibajos, la pareja ha sabido cómo apoyarse ante todas las adversidades, pese a lo que la gente o los medios de comunicación digan sobre ellos siempre se mantienen firmes ante su decisión de compartir toda una vida juntos y a un año de haberse unido en matrimonio su amor sigue más fuerte que nunca.