Justin Bieber y las supuestas traiciones a Selena Gomez

Aquel romance que vivieron las jóvenes estrellas del pop Justin Bieber y Selena Gomez, resurge en redes sociales causando todo un debate entre las "Beliebers" y "Selenators". La cuenta de Twitter @MemesDeGomez compartió recientemente un hilo donde detalla todas las supuestas traiciones por parte de Justin a la ex estrella de Disney.

De acuerdo con esta cuenta de Twitter, esta "invetigación" de las traiciones del astro del pop fue realizada por la usuaria @crisayonara, quien en una serie de tuits (acompañados con fechas y fotos), narra la "tormentosa relación" entre los cantantes desde un principio.

Presuntamente cuando era novios, Justin Bieber engañó a Selena Gomez con varias modelos, entre ellas Barbara Palvin y Chantel Jeffries. Además se señala que en el backstage del Victoria’s Secret Fashion Show de 2012 en el que el cantante ofreció un performance, estuvo coqueteando con varias modelos y al siguiente día, terminó su relación Selena Gomez.

Otra de las cosas que más nos llamó la atención del hilo de tweets fue el papel que supuestamente tuvieron Kendall y Kylie Jenner en la relación de "Jelena" (nombre con el que era llamados, al unir Justin y Selena). Supuestamente las hermanitas de Kim Kardashian traicionaron a la cantante del pop, porque la invitaron a pasar un Año Nuevo en Dubai para que Justin y Hailey Baldwin pudieran ligar libremente.

Todas las traiciones que Justin le hizo a Selena, abro hilo: — Memes De Gomez (@MemesDeGomez) July 5, 2019

Asimismo se recuerda cuando en 2013, Selena Gomez dedicó una canción al cantante llamada "Everybody Knows" aunque en ese mismo año ambos volvieron a ser pareja, pero eso no impidió que Justin Bierber siguiera involucrándose con otras personas. De acuerdo con los tuits "fue difícil entender cómo era la relación de ellos, ya que Justin publicaba y borraba varias fotos con Selena, lo que hacía que todos nos confundiéramos con su relación".

Como era de esperarse, el hilo causó polémica en Twitter y ahora, algunos acusan a Justin Bieber de ser la peor persona del planeta y otros, lo defienden.

Y en medio del surgmiento de las supuestas traiciones de JB a su entonces novia, Hailey Rhode Bieber, esposa del cantante, compartió un bello post en su cuenta de Instagram, donde celebra su primer aniversario de bodas: "hace un año dije que sí a ser tu mejor amiga de por vida, y hoy nunca te he amado más".