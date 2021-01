Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin vacacionan en Hawái y presumen su amor

México. El famoso cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Baldwin, de 26 y 24 años respectivamente, y quienes son esposos, disfrutan en Hawái de una inolvidables vacaciones. A través de sus respectivas cuentas de Instagram comparten algunas imágenes en las que lucen felices y enamorados.

Justin Bieber y Hailey Baldwin presumen su amor en Instagram, donde publican lo bien que la pasan en su reciente viaje de vacaciones en Hawái. Su visita a Honolulu los llena de placer y en dicho lugar recargan energías positivas, además se les ha visto practicando snorkel y camiando en medio de la naturaleza.

Foto de Instagram

La vida contigo es mejor. Te amo, cariño", escribe Bieber en uno de sus recientes post en el que aparece al lado de la guapa modelo Hailey Bieber, con quien se casó a finales de 2019 en una ceremonia privada a la que asistieron solamente sus amigos y familiares más cercanos.

De acuerdo a información en distintos portales de noticias, Justin Bieber y su esposa Hailey están acompañados en este viaje a Hawái por su gran amigo Joe Termini, que vive en Hawái junto a su esposa Kelia Moniz.

Justin y Hailey se casaron en septiembre de 2018, pero lo hicieron en secreto, lejos los flashes de los paparazzi o grandes ceremonias, y en octubre de 2019 tuvieron otra ceremonia en el resort de lujo Montage Palmetto Bluff en Bluffton, Carolina del Sur, según informó en su momento la revista People.

A su segunda boda asistieron familiares y amigos y se realizó después de que Bieber y Baldwin se comprometieron en el verano de 2018 y se casaron en secreto meses después en un juzgado de la ciudad de Nueva York.

Justin bieber y Hailey Baldwin, su esposa. Foto Instagram

Justin ha tenido una brillante carrera artística. En febrero pasado (2020) durante el inicio de la pandemia, lanzó su quinto álbum de estudio, Changes, y en noviembre recibió tres nominaciones al Grammy. Junto a su esposa lanzaron en mayo la serie de telerrealidad The Biebers on Watch.

Justin Bieber es un artista mundial

Justin es uno de los cantantes más queridos y admirados en la actualidad en muchos países del mundo gracias a su música, Y recientemente presumió su musculatura en el detrás de cámaras de la realización de su nuevo video al tema Anyone.

A través de su cuenta personal de Instagram compartió algunas fotografías que se tomó en los ensayos de la grabación del video y emocionó a sus seguidoras, porque pudierone apreciar parte de su cuerpo sin ropa. En la trama del video interpreta a un boxeador y para tal efecto tuvo que quitarse de su cuerpo temporalmente todos los tatuajes que tiene.

Bieber, quien también es youtuber, ha contado en varias entrevistas sobre sus tatuajes que en estos él habla sobre religión, música, sus amigos, familia y el amor por la vida y su hoy esposa Hailey Bieber.