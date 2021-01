Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin aparecen en el video más amoroso que han grabado

México. Justin Bieber tiene mucho qué celebrar en su vida, como su éxito musical desde hace varios años, la aceptación que ha tenido con su nuevo tema Anyone y en lo personal, su matrimonio co Hailey Baldwin, para esto último, el famoso cantante ha lanzado un video especial titulado Anyone (On the Road).

En Anyone (One the Road), Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin aparecen juntos. Sus fans pueden ver en él imágenes amorosas que protagoniza la feliz pareja que lleva poco más de dos años de casados. El video es dirigido por Joe Termini, según información en distintos portales de noticias.

Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin. Foto de Instagram

En el video referido, Justin y Haileyaparecen en escenas intercaladas en plan romántico, luego se besan y abrazan. La feliz pareja muestra parte de su intimidad en un video especial que se quedará para siempre en sus mentes y seguro en el de los fieles seguidores de ambos también.

Si alguna vez sigues tu vida sin mí, tengo que asegurarme que sepas que eres la única a la que voy a querer. Si no eres tú, no es nadie”, dice parte de la canción que seguramente Justin dedica con todo su amor a su amada esposa.

Justin y Hailey comenzaron su romance a finales de 2015, y luego de una ruptura se reconciliaron en 2018. Ese mismo año se casaron en secreto por civil, y en 2019 celebraron su amor con una multitudinaria boda en la que estuvieron cientos de invitados, según reporte en varios medios internacionales.

Y luego de su boda, Justin compartió en sus redes sociales emotivos mensajes alusivos a lo que sentía en uno de los días más importantes en su vida: el día de su matrimonio con Hailey Baldwin; y en declaraciones a la revista Vogue, mencionó: "Somos realmente jóvenes, y ese es un aspecto aterrador. Vamos a cambiar mucho. Pero estamos comprometidos a crecer juntos y apoyarnos mutuamente en esos cambio."

Justin Bieber y Hailey Baldwin, de 26 y 24 años respectivamente, estuvieron recientemente de vacaciones en Hawái y a través de sus respectivas cuentas de Instagram compartieron algunas imágenes en las que lucen felices y enamorados.

Justin Bieber y Hailey Baldwin presumen su amor en Instagram, donde publican lo bien que la pasan en su reciente viaje de vacaciones en Hawái. Su visita a Honolulu los llenó de placer y en dicho lugar recargaron energías positivas, además se les pudo ver practicando snorkel y caminando en medio de la naturaleza.

Justin ha tenido una brillante carrera artística. En febrero pasado (2020) durante el inicio de la pandemia, lanzó su quinto álbum de estudio, Changes, y en noviembre recibió tres nominaciones al Grammy. Junto a su esposa lanzaron en mayo la serie de telerrealidad The Biebers on Watch.

Además, Justin es uno de los cantantes más queridos y admirados en la actualidad en muchos países del mundo gracias a su música, Y recientemente presumió su musculatura en el detrás de cámaras de la realización de su nuevo video al tema Anyone. En la trama del video interpreta a un boxeador y para tal efecto tuvo que quitarse de su cuerpo temporalmente todos los tatuajes que tiene.

Bieber, quien también es youtuber, ha contado en varias entrevistas sobre sus tatuajes que en estos él habla sobre religión, música, sus amigos, familia y el amor por la vida y su hoy esposa Hailey Bieber.