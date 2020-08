México. El cantante Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin son bautizados al cristianismo, y de acuerdo a información en distintos portales de noticias, ambos lo llevaron a cabo en una ceremonia muy privada cerca de un lago de Idaho, en Estados Unidos; y es él quien comparte en su cuenta personal de Instagram algunas imágenes de ese momento especial en su vida y en la de su amada esposa.

¡Mi esposa y yo nos bautizamos juntos! Este fue uno de los momentos más especiales de mi vida. Confesando amor y confianza en Jesús públicamente con nuestros amigos y familiares’, escribió Justin Bieber en el texto que ilustra a una de las imágenes de su bautismo.

En la ceremonia, a Hailey Baldwin, hija del actor Alec Baldwin, la cuestionaron respecto a qué ocurrió para que se enamorara de Bieber y contestó que, en 2018, tuvo contacto con él en una confrencia religiosa en Miami y de inmediato sintió que él sería el hombre con quien uniría su vida y se casaría, y así sucedió. El bautiso de la feliz pareja ocurrió durante julio, aunque no se precisa la fecha exacta.

Foto de Instagram

El pastor Judah Smith es quien llevó a cabo la ceremonia y según puede verse en las fotografías, Justin y Hailey lucen tranquilos, felices y juntos, mientras escuchan con atención al pastor expresarles seguramente algún mensaje ante lo ocurrido. Entre los invitados estuvo Jason Kennedy, quien es presentador de televisión y dijo que ha sido testigo de una gran experiencia, "uno de los mejores momentos que sin duda, ha tenido en su vida."

Hailey Baldwin y Justin Bieber se casaron en 2019 y se convirtieron en una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo internacional. Aunque muchos les auguraban poco tiempo juntos, no ha sido así y siguen hasta ahora felices de la vida y más unidos que nunca.

La forma en la que veo a Dios y mi relación con Jesús no tiene nada que ver con hacer cosas buenas para ganarme su amor. Dios me ha llamado antes de que hiciera algo para merecerlo", dijo Justin alguna vez en una entrevista con Zane Lowe.

Hailey y Justin tuvieron una boda inolvidable

Hailey Baldwin y Justin Bieber se cararon en una ceremonia en el resort de lujo Montage Palmetto Bluff en Bluffton, Carolina del Sur, según relataron medios como la revista People. La segunda boda, a la que asistieron familiares y amigos, se realizó después de que Bieber, de 25 años, y Baldwin, de 22, (edades al momento de casarse) se comprometieron en el verano de 2018 y se casaron en secreto meses después en Nueva York.

Foto de Instagram

La pareja, que se conoció en su adolescencia, habló sobre su unión en 2019 en una entrevista de Vogue, y Baldwin dijo: "No me voy a sentar aquí y mentir y decir que todo es una fantasía mágica. Siempre va ser duro. Es una elección. No se siente todos los días. Vamos a cambiar mucho. Pero estamos comprometidos a crecer juntos y apoyarnos mutuamente en esos cambios."

En la boda de Justin y Hailey estuvieron unos 150 invitados, entre ellos famosos como Kylie Jenner, Travis Scott, Usher, Ed Sheeran y Jaden Smith, y la celebración se trasladó después a la capilla Somerset, un pequeño templo con cabida para 185 invitados, con interiores blancos y enormes. El lugar lució verdaderamente espectacular.

