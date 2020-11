Justin Timberlake celebra la diversidad musical con su personaje en "Trolls 2: gira mundial"

Hace unas semanas se estrenó en las salas de cine (con las medidas sanitarias correspondientes ante la pandemia), la película "Trolls 2: gira mundial", protagonizada por Anna Kendrick y Justin Timberlake, quienes dieron voces para los personajes de "Poppy", reina de los Trolls del Pop, y "Branch", mejor amigo de "Poppy".

La película animada "Trolls 2" es dirigida por Walt Dohrn, quien fue codirector en "Trolls", y es producida por Gina Shay. Esta secuela viene acompañada de música original de Justin Timberlake, quien fue nominado al Premio Oscar por su canción para "Trolls" de 2016, "Can't stop the feeling!". El actor y cantautor estadounidense mencionó en una entrevista para Cultura Ocio, que esta película inspira la diversidad y aceptación.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La música lo es todo para mí, siempre ha sido una parte importante de mi vida. Con esta película, fue muy inspirador para nosotros que la música sirviera para promover nuestro mensaje de aceptar la diversidad de todo el mundo.

Asimismo Justin Timberlake comentó que no se imagina esta vida sin música: "he crecido con muchos estilos de música diferentes, no me gustaría vivir en un mundo así".

¿De qué trata "Trolls 2: gira mundial", protagonizada por Justin Timberlake?

Poppy y Branch descubren que no son más que una de las seis tribus de Trolls diferentes, repartidas en seis tierras diferentes y dedicadas a seis tipos diferentes de música: funk, country, techno, clásica, pop y rock. Su mundo está a punto de expandirse y volverse mucho más ruidoso.

Miembro de la realeza del rock, la reina Barb (Rachel Bloom), ayudada por su padre, el rey Thrash (Ozzy Osbourne), desea destruir todos los otros géneros musicales para que el rock reine supremamente. Con el destino del mundo en peligro, los personajes de Justin Timberlake y Anna Kendrick junto con sus amigos Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) y Guy Diamond (Kunal Nayyar), se dirigen a visitar a las demás tribus para unificar a los Trolls en armonía contra Barb, quien busca eliminarlos.

El elenco de las diferentes tribus musicales, es uno de los más grandes y aclamados grupos de talento musical, jamás reunidos para una película animada:

Desde la tierra del funk Mary J. Blige, George Clinton y Anderson Paak.

Representando al country, Kelly Clarkson como Delta Dawn, Sam Rockwell como Hickory y Flula Borg como Dickory.

J Balvin trae el reggaeton.

Ester Dean se suma a la tribu pop.

Anthony Ramos trae el beat en la tribu techno.

Jamie Dornan cubre suave jazz.

El renombrado director de orquesta y violinista de fama mundial Gustavo Dudamel aparece como Trollzart, y Charlyne Yi como Pennywhistle de la tierra de la música clásica.

Kenan Thompson añade rap como una cara nueva del hip-hop llamado Tiny Diamond.

Por otra parte, Justin Timberlake considera que Joe Biden y Kamala Harris, electos Presidente y Vicepresidenta de Estados Unidos, han hecho historia. El cantautor originario de Memphis, Tennessee, se unió a la larga lista de celebridades quienes celebraron y felicitaron a los candidatos del Partido Demócrata, por ser los ganadores de las pasadas elecciones en aquel país. En las stories de su cuenta en Instagram, el ex integrantes de la boy band *NSYNC, compartió este mensaje:

Hoy es un buen día. Esto es solo un paso, pero es un paso en la dirección correcta. Felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris por hacer historia.

Antes de que se llevaran a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el cantante Justin Timberlake sorprendió a un grupo de voluntarios de la campaña de Joe Biden en Filadelfia, a través de una sesión de Zoom. Justin ingresó en la sesión bajo el alias "Justin Branch", el personaje al que pone voz en la película "Trolls 2". Tras conectarse alabó a todos los voluntarios por el arduo trabajo realizado durante los últimos meses, especialmente a la hora de tratar de convencer a los votantes indecisos.