Justin Timberlake explica a sus fans, la importancia de votar en las elecciones de Estados Unidos

En vísperas de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos (que se llevarán a cabo el 3 de noviembre), muchas celebridades han hecho uso de sus redes sociales, ya sea para manifestar su apoyo por alguno de los dos candidatos (al demócrata Joe Biden o al republicano Donald Trump), o para invitar a sus seguidores para que acudan a votar. En su feed de Instagram Justin Timberlake compartió una fotografía de su juventud, cuando tenía 19 años de edad y estaba en la boy band *NSYNC.

Justin Timberlake publicó dicha foto a manera de recuerdo de la primera vez que votó en unas elecciones en Estados Unidos y en aquel momento, no sabía la importancia de su decisión. "Creo que tenía 19 años aquí, eso habría sido el 2000, cuando pasé mucho más tiempo en el gimnasio. También fue la primera vez que voté. Solo recuerdo que pensé que votar era genial y todo se sintió muy...adulto".

No creo que realmente entendiera el peso de todo o no me tomé el tiempo para aprender lo que realmente significaban mis elecciones de candidatos. Ahora, sé lo poderosas que pueden ser nuestras voces. ⠀

"Si está votando por primera vez o aún no está seguro de si quiere votar, porque crees que tu voz no tendrá un impacto o no confías en el proceso, o todo parece simplemente un dolor de cabeza, todo lo que puedo decir es que realmente te necesitamos", resaltó Justin Timberlake en su publicación en Instagram.

El cantautor originario de Memphis, Tennessee, además compartió esta reflexión sobre la importante de votar en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. "Se trata de nuestros hijos que crecen en un mundo donde el racismo es condenado, no tolerado. Se trata de garantizar que las mujeres estén empoderadas en todos los lugares donde se toman decisiones. Tenemos que votar para no retroceder".

Justin Timberlake votará por Joe Biden. Foto: Instagram @justintimberlake

Al final de su post Justin Timberlake expresó su apoyo al candidato demócrata Joe Biden. "Todo esto para decir, votaré por Joe Biden y Kamala Harris (candidata para Vicepresidente de EE.UU). Voy a votar por adelantado y por correo este año. Por favor, haz un plan y vota".

Donald Trump y Joe Biden en la recta final

Con solo dos días de campaña antes del día de las elecciones en los Estados Unidos, los dos principales candidatos viajan a estados bisagra el sábado, con el presidente republicano Donald Trump enfocándose en Pensilvania, mientras que el exvicepresidente y candidato demócrata Joe Biden planea eventos en Michigan.

Este sábado Donald Trump estuvo realizando una gira por varias ciudades de Pensilvania, un estado que el partido republicano tiene en la mira con el objetivo de cautivar a los indecisos y lograr los 20 votos electorales que otorga ese estado. La primera parada de la jornada tuvo lugar en la histórica ciudad de Keith House, un lugar con un gran simbolismo porque fue la casa que sirvió como base de operaciones para George Washington durante la Guerra de Independencia. "Este es el estado que va a salvar el sueño americano”, expresó Trump durante un discurso centrado en el futuro de la economía estadounidense y la gestión de la pandemia.

Tampoco faltaron las críticas a su rival, el demócrata Joe Biden, al que considera que forma parte de "la clase política corrupta" de Washington. "Esta es la pregunta fundamental a la que se enfrentan todos los votantes en Estados Unidos: ¿Quieres un país gobernado por la clase política corrupta o quieres ser gobernado por el pueblo estadounidense", preguntaba Trump frente a una multitud de simpatizantes que se congregaron en ese emblemático lugar.

Por su parte el candidato demócrata Joe Biden y el expresidente Barack Obama viajaron a Michigan, también un estado bisagra en donde Trump estuvo ayer, donde presidieron actos de campaña juntos por primera vez. En un evento en Flint, en donde las personas permanecieron en sus coches, los demócratas lanzaron duros ataques contra Trump, su personalidad y su manejo de la pandemia del coronavirus.