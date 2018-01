Justin Timberlake regresa con su álbum "Man of the Woods"

Finalmente la espera ha terminado.

Después de cuatro años, Justin Timberlake anunció la salida de su próximo álbum de estudio.

Man of the Woods se llamará el trabajo sucesor de The 20/20 Experience y saldrá en un mes exactamente, el 2 de febrero.

El artista estadounidense de 36 años de edad, entregó esta mañana un teaser de un minuto a través de sus redes sociales y escribió:

“Este álbum está inspirado en mi hijo, mi esposa y mi familia, pero muchos más que cualquier otro álbum que haya escrito”.

El video muestra breves apariciones de su esposa, la hermosa actriz Jessica Biel, y su hijo, Silas.

De fondo, se escucha un adelanto de los sonidos de este disco, y unas palabras del reconocido productor musical y cantante Pharrell Williams, quien colaboró en este trabajo discográfico.

“Eso es un éxito”, dice al final el productor, antes de la imagen donde se establece el viernes 5 de enero como fecha clave, donde publicará el primer single.

Hace meses que la industria musical espera este lanzamiento, del que ya se habían filtrado los títulos que el artista registró como tentativos (Fresh Leaves, y el que finalmente usará, Man of the Woods).

Foto: EFE

Anteriormente, el actor y cantante apareció en los rákings mundiales al colaborar para la banda sonora de la cinta animada Trolls, interpretando su tema principal Can’t Stop the Feeling!, que alcanzó el número uno en el Ranking Hot 100 de Billboard, y fue nominada al Oscar a mejor canción original.

Dos días después de la salida de su quinto trabajo de estudio, Justin Timberlake se presentará en el Hafltime show del Super Bowl de la NFL, un espectáculo visto por millones y millones de personas.

Su última actuación en dicho evento musical data de 2004, cuando a Janet Jackson se le escapó un pezón en medio del show.

Desde entonces, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos implementó un delay de cinco segundo en las transmisiones en vivo por TV.