Justin Timberlake y Jessica Biel: su momento más traumático

Justin Timberlake y Jessica Biel, una de las parejas perfectas de Hollywood decidió contar una parte de su historia para ayudar a quienes pasen por una situación parecida. Así dieron su testimonio para el libro "The Nanny Connie Way: Secrets to Mastering the First Four Month of Parenthood". Allí contaron que la llegada de su pequeño fue muy traumática.

"Nuestro plan de parto fue todo menos normal", contó Justin Timberlake.

Justin Timberlake continuo comentando:

"Tuvimos dos parteras, una doula, una clase de meditación durante el nacimiento, una tonelada de libros hippies sobre bebés y una adorable casa en Hollywood Hills que convertimos en un lugar de entrenamiento para el parto, que llamábamos El Octágono. Así que, no fue exactamente normal".

Pero el nacimiento de su hijo Silas no salió exactamente como habían planificado, y Jessica Biel debió someterse a una cesárea de emergencia al último minuto, según detalla el portal E!

"Cuando todos nuestros planes se desmoronaron, y el nacimiento sereno y natural que soñamos terminó con un traslado al hospital y una cesárea de emergencia, volvimos a casa exhaustos, desilusionados y totalmente impactados", escribe la pareja.

El calvario no había terminado con el parto. Silas ya estaba en perfecto estado y con ellos en casa, pero a Jessica Biel le pasó lo que a muchas mujeres en el mundo: no llevaba bien el postparto.

Yo estaba obsesionada con todo orgánico, libre de tóxicos, natural y homeopático para nuestro hijo, quien llegó a este mundo en una sala de operación a través de una incisión. Era una dictadora, ¡enloqueciéndome a mí y a mi esposo!

Ahí es donde entró la niñera Conny, los ayudó a acomodarse. Ahora, lejos de las obsesiones del principio, disfrutan de su pequeño cada segundo.