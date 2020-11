Justin y Hailey Bieber se visten como personajes de Toy Story

Ya han pasado algunos días del mes de noviembre pero eso no ha dejado que algunos famosos sigan luciendo los disfraces que usaron el pasado día de Halloween, tal es el caso de la pareja de Justin Bieber y Hailey Baldwin que no dejaron pasar la festividad desapercibida y sorprendieron vistiéndose como los personajes de la conocida película Toy Story.

Justin Bieber y Hailey Baldwin celebraron Halloween con una fiesta, pero no dejaron pasar la ocasión de los disfraces para realizar una sesión de fotos para subir a sus redes. A él se le pudo ver como el personaje de Woody y a ella como la pastora de ovejas, Bo Peep, pero claro, cada uno agrego su propio estilo a su disfraz.

La pareja conformada por el cantante y la modelo está pasando por un buen momento. Es que al parecer Baldwin logró sacar a Bieber de las adicciones y los problemas personales.

Así es que desde que se casaron, el joven está mucho mejor y dedicándose a la música a pleno. Incluso, el llamada a esta nueva etapa de su vida como “el próximo capítulo”.

Además de los increíbles disfraces, se nota que la joven y talentosa pareja disfrutó muchísimo de la noche de brujas.

Justin Bieber vestido de Woody/@justinbieber

Desmienten embarazo

Pero eso no ha sido todo en la relación de Justin Bieber y Hailey Baldwin tras los rumores de que la joven estaba embarazada, esto debido a unas imágenes en las que la modelo salía de una clínica, y que dieron lugar a todo tipo de especulaciones.

Ha sido la propia Hailey Baldwin la encargada de desmentir estos rumores en un comunicado, después de enterarse de que la revista US Weekly iba a publicar una exclusiva de su supuesto embarazo.

“Como ya me he enterado de la pequeña noticia que ibais a sacar en US Weekly, ya os lo digo yo: no estoy embarazada”, escribía la modelo, que de momento prefiere disfrutar de la etapa que está viviendo con el artista, antes de convertirse en padres.

“Por favor, dejad de escribir noticias falsas sacadas de vuestras supuestas fuentes y centraros en lo que es realmente importante: las elecciones”, añadía la modelo. Unas declaraciones con las que espera que se deje de especular todos los meses sobre sus supuestos embarazos.