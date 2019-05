K-Pop triunfa en la Ciudad de México con su música

El K-pop se hizo presente de manera masiva en la capital mexicana gracias a la presentación del grupo Snuper, como parte del cierre del Festival de Baile K-Pop.

El Auditorio BlackBerry retumbó los primeros minutos de las 18:00 horas de este domingo, con temas como "Tulips", "Wonderland", entre otros.

Gritos y aplausos por parte de las mil 800 personas presentes no se hicieron esperar; al momento de ver los rostros de los integrantes de Snuper, Suhyun, Sangil, Taewoong, Woosung, Sebin, quienes en todo momento sonrieron.

La agrupación sobre el escenario/Agencia Reforma

Estoy muy contento de estar aquí porque no imaginaba que los mexicanos fueran tan apasionadas, afirmó Suhyun sobre el entarimado.

"Las personas tan hermosas como el público mexicano son lo mejor. Quiero estar para siempre aquí. México, te amo", agregó Sebin.

La música continuó, "The Star of Stars" resonó en el lugar, así como "Starry Winter Night" y "You In My Eyes", mismo con el que concluyeron su breve concierto.

Además de música, el show estuvo complementado con información general sobre Corea como de Japón, tanto su cultura, comida, diversidad y vestimenta.

Previo al espectáculo musical, Snuper presenció una competencia de baile protagonizada por 13 grupos.

La banda, formada en 2015, fungió como juez y coronó a Main Event, agrupación que se posicionó en el primer lugar del Festival, acreedor a premios económicos y un viaje todo pagado a Japón, con el fin de representar a México en una competencia de baile mundial.

Snuper aseguró que próximamente regresará al País con presentaciones y nuevo material.

"Tenemos una meta especialmente para México.