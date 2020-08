Kailani deja al descubierto a su mamá Aislinn Derbez durante un Instagram live: "¿estás triste mamá?"

Aislinn Derbez realizó recientemente un Instagram Live desde su casa, mientras su aún esposo Mauricio Ochmann estaba jugando con Kailani, la hija que tienen en común. De un momento a otro la adorable niña interrumpió la transmisión en vivo de su mamá, primero para saludar a sus seguidores y después, para poner en evidencia a su progenitora.

Kailani dio a conocer que su mamá Aislinn Derbez estaba triste. Cabe recordar que el proceso de su separación de Mauricio Ochmann, ha sido difícil para ambas partes. La actriz charlaba con sus seguidores cuando de pronto, se oyó la tierna voz de su hija: "hola mamá". Tras sentarse junto a su mamá, la actriz le dijo: "estabas jugando con papito. ¿Qué estabas haciendo? Diles 'hola' ¿Ya cenaste? Ya se va a bañar, oye vete a bañar, diles 'bye'". Sin embargo la pequeña no quiso irse.

De un momento a otro Kailani le preguntó a Aislinn Derbez: "¿estás triste mamá?", a lo que la hija de Eugenio Derbez le respondió con toda sinceridad: "en la mañana estaba triste mi amor, tienes toda la razón. Me desperté un poco triste, sí es cierto".

Hoy fue uno de esos días, ayer yo me sentía súper bien, estaba muy emocionada y hoy fue uno de esos días en los que me desperté así de hoy me siento medio down, con ganas de no querer hacer nada.

Una vez más Aislinn Derbez demuestra el hermoso vínculo que tiene con su hija. Foto: Instagram @aislinnderbez

Posteriormente Aislinn Derbez comentó en su Instagram live: "ayer yo me sentía súper bien, estaba muy emocionada, por eso hasta les dije del live y todo, y hoy fue uno de esos días en los que me desperté así de 'hoy me siento medio down', con ganas de no hacer nada, de esos días en los que no entiendes nada y no te salen las cosas".

Cuando Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann dieron a conocer su separación, dejaron muy en claro que siempre estarán unidos por su hija Kailani. Anteriormente en su podcast "La magia del caos", la actriz reveló la condición que en su momento le puso a su esposo para embarazarse. "Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación, yo me casé diciendo 'con éste me quedo para toda la vida'".

Me acuerdo que una vez le dije 'me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida'.

Esta y otras experiencias a lo largo de su vida, han ayudado a Aislinn Derbez a conocer su verdadera fortaleza, "la vida nos confronta y nos pone en situaciones que no nos esperamos, en situaciones que nos apanican, en situaciones que sentimos que no vamos a poder, y que al final, cuando las confrontamos, nos damos cuenta de lo que realmente estamos hechos y de lo que realmente somos".

