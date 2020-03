Kalimba pone en su lugar a Thalía y Eiza González por atacar a AMLO

Kalimba no se quedó de brazos cruzados y les dejó bien claro a Thalía y Eiza González que el plan que quiere implementar el presiden de México Andrés Manuel López Obrador está perfecto, pues considera que mucha gente no tiene los suficientes medios para sobrevivir económicamente quince días.

Como algunos saben AMLO está realizando estrategias para que el pueblo mexicano enfrente de la mejor manera el coronavirus, pandemia que se extendió rápidamente por lo que el líder mexicano le pidió al pueblo que saliera de sus hogares y saliera a gastar para que la economía fluyera, pero dicha acción no le pareció nada razonable a las famosas.

Es por eso que Kalimba lanzó un video donde dijo las razones por las cuales el pueblo debe salir, más si se trata por salud mental pues el cantante más que nadie sabe lo que uno puede vivir a través de un encierro.

"Hay personas que viven al día no a la semana, no al mes al día y esas personas pedirles que se guarden en su casa por quince días no es suficiente la campaña además de guardarse en sus casas debería ser de pedirles a las personas que tienen la capacidad de pagarles esos días...", dice Kalimba en su video.

Mientras tanto los internautas apoyaron la declaración de Kalimba y lo felicitaron, pues consideran que muchos mexicanos necesitan trabajar para mantener a sus familiares ante esta enfermedad que ha generado cerrar y cancelar miles de empleos.

