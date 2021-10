Kalimba relata el día en que murió "por un minuto" y cómo lograron revivirlo

México. Kalimba, quien se presentará este 31 de octubre en el desfile de Día de Muertos de la CDMX e interpretará algunos pasajes de la historia de la tradición mexicana, en entrevista con el programa Hoy habla del día que tuvo de cerca a la muerte.

Kalimba sorprendió al hacer público por vez primera que en una ocasión murió por un minuto y quizá es algo que no quiera recordar, pero ahora lo hace con motivo del Día de Muertos que se aproxima ya.

“Nunca lo había contado porque simplemente no me pasaba por la mente y nunca me lo habían preguntado tan directo. Pero yo me ahogué a los 16 años en Puerto Escondido y me resucitaron dándome respiración de boca a boca, entonces yo estuve muerto por un minuto.”

Kalimba, al igual que María León, Laura León y Yahir participarán en el Desfile Internacional del Día de Muertos en la Ciudad de México para cantarle a la vida y celebrar las tradiciones del país.

En varios portales de noticias se informa que el desfile se dividirá en cuatro tramos, cuatro historias y cuatro conceptos diferentes de la mano de los artistas citados.

Cada uno estará en un carro alegórico representando uno de los cuatro segmentos que conforman el evento capitalino: Kalimba estará en México-Tenochtitlan, Yahir en CDMX hoy, María León en Magia y Tradición y Laura León, ‘La Tesorito’ en Celebrando la vida.

El recorrido comenzará a las 12:00 horas desde la plancha del Zócalo capitalino y terminando en las inmediaciones de Campo Marte en Polanco y de igual forma se señala que se redujo el número de participantes para mantener la sana distancia dentro y fuera del desfile.

Respecto a Kalimba, Kalimba Kadjaly Marichal Ibar es su nombre completo y es originario de Ciudad de México (1982), y además de cantante y músico es actor y artista de doblaje de ascendencia cubana.

Su incursión en el medio del espectáculo de México se dio cuando era niño al participar en videos musicales al lado de cantantes como Yuri, y conforme fue creciendo desarrolló sus habilidades y gusto por las artes escénicas.

En su infancia Kalimba formó parte del grupo La Onda Vaselina, conocida actualmente como el Grupo OV7, y además se ha lanzado como solista y a la fecha ha dado a conocer siete producciones musicales, entre ellos Aerosul, Mi otro yo y Amar y querer: Homenaje a las grandes canciones.