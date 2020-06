Kalimba responde a quienes lo discriminan y llaman prieto

El cantante Kalimba, cuyo nombre completo es Kalimba Kadjaly Marichal Ibar y es originario de Ciudad de México (1982), en entrevista con Grupo Fórmula relata que alguna vez una persona quiso ofenderlo por su color de piel.

Kalimba, quien ha sido integrante del grupo musical OV7 y ahora es solista, se pronuncia en contra del racismo y cuenta que en una ocasión algunas personas han querido ofenderlo por su color de piel.

Una publicación compartida de Kalimba (@kalimbaofficial) el 21 May, 2020 a las 7:01 PDT

Cuando la gente es racista conmigo es ignorancia absoluta. El 70 por ciento de la población es morena. Alguien me dice ‘negro’ en este país, es que no se ha volteado al espejo."

Puedes leer: La horrible muerte que tuvo Julia Marichal, tia de Kalimba y M'Balia

Kalimba, hermano de la también cantante M'Balia, menciona también que cuando alguien le dice "negro", así piensa y responde.

Igual y no te has dado cuenta de que tú eres prieto. Ser negro no es un insulto porque es una raza como el chino, ser blanco o pelirrojo."