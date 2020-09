México. Kalimba revela por qué "cortó" a Aislinn Derbez, cuando fueron pareja. En entrevista con el programa Pínky Promise, Kalimba también comparte que hasta una canción escribió, inspirado en el amor que le tuvo a ella. Kalimba y Aislinn fueron pareja sentimental años atrás.

Kalimba y Aislinn Derbez, la hija de Eugenio Derbez, "anduvieron". El cantante de temas como Tocando fondo comparte que muchas de sus canciones le recuerdan a la relación que vivió con la guapa actriz, e incluso escribió varias inspirado en el amor que le tuvo.

Y cuando las parejas terminan su compromiso, siempre hay un motivo por el cual se da tal ruptura, ese es el caso de Kalimba con Aislinn, y en el citado programa él cuenta por qué teminó con la famosa hija de Eugenio Derbez, quien acaba de separse de Mauricio Ochmann, con quien tuvo una hija.

Kalimba terminó su relación con Aislinn porque ella en ese entonces estudiaba actuación en Nueva York y quería dejar la escuela para estar con él todo el tiempo, cosa que no le pareció.

Era muy importante para él que ella se preparara y aprovechara la oportunidad de estar en Nueva York, así que decidió "terminarla", para que no abandonara la escuela, relata en Pinky Promise.

Y en el tiempo que Aislinn y Kalimba estuvieron como pareja, como es de suponerse, él escribió varias canciones inspirado en el amor que le tuvo.

Hay dos canciones que se me hacen las canciones más bonitas que he escrito. Las más bonitas que he escrito, porque mi corazón estaba en un lugar donde no se había querido esconder al 100% son Guanabaya y Huellas, señala el hermano de M'Balia, actriz y cantante también.