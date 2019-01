Kalimba revela su verdad detrás de acusación de violación

Hace nueve años, Kalimba fue acusado de violación en contra de Daiana. Fue, sin duda, una mala experiencia que marcó su vida. Daiana, quien en aquel entonces tenía 16 años de edad, lo denunció por violación.

El cantante Kalimba fue protagonista de un fuerte escándalo durante 2010. Daiana lo denunció por abuso sexual. Estuvo detenido sólo siete días en los cuales admitió sentirse muy mal.

Tras la resolución del escándalo y del lío legal, Kalimba habla después de nueve años en el programa Montse & Joe. En ese tiempo nunca dio detalles a la prensa sobre lo sucedido.

El artista afirmó que cuando se enteró que Daiana lo había acusado de violación, fue como una broma para él pues jamás intentaría abusar de una chica con la misma edad de su hermana.

Hicieron un after en el hotel (…) y yo presté mi cuarto porque era el cuarto más grande, y me fui a otro cuarto. En la mañana nos llevaron al aeropuerto yo me enteré de todo esto dos días después."

De hecho, Thaily, quien fue la joven que dijo la verdad y me defendió, me mandó un mensaje en Facebook y me dijo está pasando esto; fue raro.”