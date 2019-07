Kane Brown dedica su tema Homesick a familias de militares

El cantante de country Kane Brown dice que su nuevo single "Homesick" puede haber sido escrito sobre su experiencia de viaje en la carretera y estar lejos de sus seres queridos, pero las familias militares se han conectado a la canción.

La canción de Brown está dedicada a las familias militares, y el video musical presenta a los miembros del servicio que regresan sorprendiendo a sus familias.

"Siento que la persona normal no puede relacionarse con la canción" Añoranza "porque se han ido, sabes 9 a 5 y vuelven a casa", dijo Brown.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

La canción de su álbum "Experimento" de 2018 es una balada acústica pop country. Brown dijo que tenía que irse de casa todas las semanas para tocar en todo el país, dijo.

"Estaba tratando de encontrar a alguien más que pudiera relacionarse con el hecho de estar lejos de casa todo el tiempo", dijo Brown. "Hicimos que un montón de fanáticos enviaran sus videos de bienvenida e hicimos un video musical increíble, un video musical muy desgarrador".

Dijo que actualmente está grabando un segundo video musical para la canción que también se centrará en el ejército, pero será más como un cortometraje.

"Pensé que no hay muchas canciones en estos días sobre el ejército como solía haber", dijo Brown. "Sentí que esto realmente los golpearía en casa. Es como recuerdos de alguien bailando en la cocina, cantando canciones favoritas entre ellos ".

Este es el tercer sencillo del álbum "Experiment", después de los éxitos en el aire número uno de los países "Lose It" y "Good As You".

Brown, quien comenzó su carrera en las redes sociales publicando canciones de portada en línea, dijo que ha visto muchas respuestas positivas de familias militares sobre la canción.

Y como cuando veo a alguien que está en el ejército, si me envían mensajes en las redes sociales, es algo que siempre tengo que responder, dijo Brown.

Para los que no sabían Kane Brown cuenta en redes sociales con más de dos millones de seguidores entre los cuales destacan Anitta y Becky G, entre otros, por si fuera poco también a hecho excelentes colaboraciones una de ellas fue con reguetonera Becky participando en el tema Lost in the Middle of Nowhere, el cual lleva más de 22 millones de reproducciones en YouTube.