Kany García abraza su inocencia, camina hacia más valentía y se siente "DPM (De Pxta Madre)"

Hoy en día la cantante y compositora puertorriqueña Kany García, ganadora de seis premios Latin Grammy, grita a los cuatro vientos estar "DPM (De Pxta Madre)". Para esto ha recorrido un largo camino, donde ha enfrentado sus propios temores, ha sabido conocer a detalle su entorno y, sobre todo, tener un profundo autoconocimiento.

En el 2007 comenzó a conquistarnos y deleitarnos con canciones como "Hoy ya me voy" y "¿Qué nos pasó?". Al tener un momento de sosiego en su hogar, justamente durante su autoconocimiento, la cantautora voltea a su pasado, a sus inicios musicales y ve a una Kany García "mil veces más inocente", expresó durante una muy agradable charla con Debate.

"Una Kany García que quizá el incierto de hacia dónde iba existía, estaba ahí". Siempre tuvo un compromiso de saber un poco más de todo, tanto musical o saber de lo que hablaban las canciones.

"Han sido 14 años de leer, de viajar, de conocer un poco más a cada público, quizá en aquel momento había esa gran inocencia de cómo será el público mexicano, uno cree que es el mismo el de Monterrey y el de la Ciudad de México, pero no es así, cómo voy a reaccionar ante tal y tal pregunta, creo que era una Kany García con un montón de miedos que tenía que atacar, porque era mucho más niña".

En la actualidad la cantautora de 39 años de edad, originaria de Toa Baja, Puerto Rico, abraza "esa misma inocencia".

Y cada vez intento eso, caminar hacia más valentía, hacia más compromisos, todavía hay mucho de ella de hace 14 años que celebró y que sigo siendo la misma en un montón de otras cosas.

Kany García lanza un poderoso mensaje a través de su nueva canción. Foto: cortesía Sony Music México

Luego de compartir con sus seguidores 10 extraordinarias colaboraciones en su álbum de estudio "Mesa para dos", tales como Cobardes, con Carlos Rivera, o Titanic, a dueto con Camilo, Kany García lanza su nueva canción "DPM (De Pxta Madre)", una fusión refrescante de música acústica y tropical, la cual tiene un poderoso y claro mensaje: ¡nuestra felicidad depende de nosotros mismos!

De acuerdo con la intérprete, "el público tiene que escuchar 'DPM', porque las canciones que nos hacen bien uno las tiene que abrazar, sobre todo cuando una canción te habla de agarrar los controles de tu vida y de apostar a tu felicidad, que es tuya y que no te la da nadie".

Es muy común el llegar a decir "sin esta persona no soy feliz" o "sin esta persona no voy a lograr nunca ser plena o pleno", sin embargo, "DPM (De Pxta Madre)" dice todo lo contrario, "nos cuenta una historia distinta, nos dice que nos contaron mal y nos dijeron que la felicidad recae en la gente y la felicidad recae en nadie más que no seamos nosotros, es una canción que habla de eso".

Una canción que celebra la mejor decisión que uno pueda tomar, de cerrar las puertas de personas que no nos hacen bien, entonces, ese tipo de canciones uno tiene que tenerlas siempre dentro del bolsillo.

La canción es de la autoría de Kany García en compañía de otros tres ganadores del Latin Grammy, los músicos venezolanos Servando Primera y Yasmil Marrufo, al igual que el ingeniero y productor colombiano Richi López, quien también funge como productor de este tema.

El audiovisual, filmado en el parque Virginia Key Beach, de Miami, por el director Andrés Ibáñez para Rockanfella, Inc., deja claro que podemos dejar atrás una mala relación a cualquier edad y podemos ayudar a otras personas a hacer lo mismo.

"DPM (De Pxta Madre)" es el primer adelanto de lo que será el nuevo álbum de Kany García. Su reto mayor es hacer canciones que sin importar lo que esté sucediendo, sin importar si está hablando del amor o de alguna temática social, "si estoy hablando de lo que sea, desde una esquina hay una solución, desde una esquina puedo ver la situación de una forma esperanzadora".

Y aunque se escuche sencillo, para la intérprete es lo más complicado, "yo digo que nosotros nos criamos en telenovela, entonces rápidamente vemos el drama y absolutamente todo tipo de situaciones".

No todas las canciones que serán incluidas en su producción discográfica serán como "DPM (De Pxta Madre)", "pero todas van a tener ese espíritu de ponerte absolutamente de buen estado de ánimo en cada una de las canciones, eso sí va a suceder en lo que va a ser el disco", explicó Kany García.