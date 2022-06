Kany García, la guapa que está en su mejor etapa, habla en su nuevo álbum de "El amor que merecemos"

Mediante los 10 extraordinarios temas musicales que conforman su octavo álbum de estudio, la cantautora puertorriqueña Kany García nos habla de "El amor que merecemos". En esta nueva producción discográfica, comparte con su fiel público nuevas historias humanas con una innovadora fusión de baladas románticas, música pop y canciones bailables tropicales.

Cada álbum forma parte de una etapa en la vida de toda artista. Durante una conferencia de prensa, Kany García comentó a Debate que su nuevo álbum, "El amor que merecemos", le llega en una etapa de madurez profesional, donde ha aprendido a decir "no" a las cosas que no le parecen.

"Me llega en una etapa de conocerme y en ese conocer, saber decir que no, de saber lo que quiero, de atreverme a ser más vocal que nunca, de las cosas que no me gustan y de las cosas que siento que pueden estar mejor".

Kany García, de 39 años de edad y originaria de Toa Baja, Puerto Rico, externó que mientras una persona se conoce más a sí misma, más puede defender un proyecto que va muy fiel a lo que se quiere transmitir.

Para mí, en ese momento de vida me encuentro, esa misma madurez hace que a la hora de que pasen cosas tan increíbles, como lo que me está pasando, tenga la capacidad de poderla no solo digerir, sino de enfrentarla con la alegría que merecen.

Asimismo, nos mencionó que todo el éxito de las cosas que le están sucediendo, a nivel personal y profesional, también tienen un grandioso impacto físico, emocional y psicológico: "más o menos, así ando".

Meses atrás, Kany García dio a conocer algunos de los temas de su nuevo álbum. El primer sencillo fue "DPM (De Pxta Madre)", una canción que habla de agarrar los controles de tu vida y de apostar a tu felicidad, que es tuya y que nadie te lo da.

Posteriormente, presentó a su público "Agüita E' Coco" a ritmo de bomba puertorriqueña. En esta refrescante canción, una persona que aún sin buscar una relación formal, la termina encontrando a través de los besos de una persona especial.

Previo al lanzamiento del álbum "El amor que merecemos", Kany García dio a conocer "Muero", a dueto con el cantante y compositor español Alejandro Sanz, una hermosa balada que nos narra el dolor que se sufre cuando amamos a alguien en silencio y celebra a su vez la alegría de amar.

Cabe mencionar que este no es único dueto que incluye la talentosa, hermosa y carismática boricua en su nueva producción discográfica.

En la balada "No vuelvas", se suma la voz del cantante y compositor puertorriqueño del género urbano Jay Wheeler. Mientras que con el ritmo tropical de la canción "Justito a tiempo", Kany y la cantautora española Rozalén, cuentan lo que es caer y librarse de una relación tóxica.

Es bien sabido que el amor es el mejor sanador y salvador. Al estar hablando del amor que todos merecemos, Kany García manifestó que este poderoso sentimiento la ha salvado de muchas cosas.

"Me ha salvado a veces de mi carácter, de saber controlarme, a veces, de esa furia que uno tiene con la gente o con algo que pasó, y cuando te vas a dirigir a una persona a la que amas profundamente y en ese mismo momento, poder mirarte en el espejo y decirte que vale la pena controlar las emociones, vale la pena quizá esperar cinco o 10 minutos antes de hablar, el amor siempre me ha salvado de eso, de las cosas que me atan de mi personalidad".

El amor también la ha rescatado de los momentos más trágicos de su vida. "El poder tener siempre esa complicidad y no solamente hablando del amor de pareja, del amor de esos amigos o familiares que son piezas claves en los momentos más duros, donde se tambalea totalmente el techo y entonces, se vuelven esas columnas reales y necesarias en la vida", expresó la seis veces ganadora del Latín Grammy.

A la par del lanzamiento de "El amor que merecemos", Kany García prepara su nueva gira por la República Mexicana, donde sus fans podrán bailar y cantar a todo pulmón sus nuevas canciones y varios de sus anteriores éxitos.

Estas son las fechas confirmadas hasta el momento:

27 de octubre - Mérida, Yucatán (Auditorio La Isla)

28 de octubre - Veracruz (Foro Boca)

29 de octubre - Monterrey, Nuevo León (Show Center)

30 de octubre - León, Guanajuato (Foro del Lago)

3 de noviembre - Ciudad de México (Pepsi Center)

5 de noviembre - Querétaro (Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez)

6 de noviembre - Ciudad de Puebla (Auditorio Metropolitano Puebla)

Para más información del tour por nuestro país, consulta las redes sociales de la intérprete puertorriqueña.

