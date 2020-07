Kany García ofrece más historias y nombres reales en "Mesa para dos"

La voz de Kany García es melosa y sutil, pero también puede llegar a ser desgarradora en las diversas canciones que interpreta. Todas sus letras son honestas, reales. Se puede llorar con ellas, suspirar de amor, querer sacarte el corazón ante una inevitable despedida. La cantautora puertorriqueña no solo es una de las artistas más queridas y consagradas de la industria musical, sino también es una militante feminista y defensora de los derechos LGBT+.

"Mi receta siempre ha sido hacer canciones que vienen de historias que me cuentan", expresó Kany García en una charla vía Zoom con algunos medios de comunicación, entre éstos El Debate. La intérprete boricua mencionó que cada una de sus canciones no son historias inventadas, tienen nombres, "tienen a personas que conozco y que las viven y las padecen, al igual que me ha pasado a mí, quizá esa cosa real dentro de las historias hace que muchos viven y padecen las mismas cosas también, hay proceso ahí de uno sentirse representado en las canciones".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Pero a veces son cosas que uno nunca entiende los porqué y que sencillamente uno lo agradece a la gente, que pasen los años y pasen los discos y la gente siga conectando cada vez más contigo.

El nuevo álbum de Kany García, "Mesa para dos", fue producido por el legendario Julio Reyes Copello en su Art House Studios en Miami. Foto: cortesía Sony Music México

En su fascinante trayectoria artística quedará el recuerdo de haber lanzado su séptimo álbum de estudio en los tiempos del coronavirus, "Mesa para dos", un álbum de colaboraciones que nació de la manera más orgánica y gracias a la gran amistad que tiene con cada uno de sus invitados.

Diversas maneras de cantar, diversas nacionalidades y personalidades, están plasmadas en el nuevo disco de Kany García: Carlos Rivera y Reik, de México; Nahuel Pennisi, de Argentina; de España se le une el cantautor Leiva; desde Chile, Mon Laferte; de Brasil, Gusttavo Lima; de su natal Puerto Rico, Pedro Capó, y de Colombia, Carlos Vives, Goyo (ChocQuibTown), Cata (Monsieur Periné) y Camilo. Kany escribió siete de los 10 temas que incluye, y es co-autora de otros tres junto a Leiva, Carlos Vives y Camilo.

"Mesa para dos" nace estando en confinamiento, teniendo el tiempo y espacio que por lo general no llega a tener. Cuando la pandemia fue declarada por la OMS, Kany García se puso en contacto con muchos de sus amigos de la industria musical. "Una de las razones más significativas para mí que fuera un álbum de colaboraciones eran esas llamadas de ‘¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? ¿Llegaste a tu casa después de la gira o te tuviste que quedar estancado en alguno de los países?'".

Para mí fue bien importante esa dinámica de poder de alguna forma desahogarnos de la cancelación de giras, de todo lo que íbamos viviendo y a la misma vez yo escribiendo en casa, era como una manera de seguir sintiendo conexión con ellos por medio de las canciones.

Kany García enviaba las canciones que iba haciendo a los cantantes antes mencionados y sin darse cuenta, cuando llegó a la cuarta o quinta colaboración, sin percatarse se dio cuenta de que estaba armando un álbum, "y que estaba naciendo de una manera muy orgánica, así es como decidió seguir alzando el teléfono (para más colaboraciones), realmente tengo un álbum de amigos".

Todos los que están ahí tengo historias con cada uno, detrás de cada canción hay un montón de historias preciosas.

Previo a la salida de este álbum, Kany García recorrió la República Mexicana llevando su "Contra el viento tour" a Puebla, Monterrey, Guadalajara, Acapulco y CDMX. Foto: cortesía Sony Music México

"Mesa para dos", es una invitación de la talentosa boricua a poner algo en la mesa "que nos haga ilusión y que la gente siga recibiendo música". En su opinión, la música ha sido de gran ayuda emocional para muchísimas personas durante estas largas semanas de aislamiento social. En el proceso creativo de este álbum usó dos "recetas": una haciendo canciones a la medida de cada de los artistas invitados y otra, en la que libremente escribía y posteriormente los sumaba a la lista de "Mesa para dos".

Para la primera "receta" hizo una lista de todas estas personas de quienes tiene su contacto y que además de colegas, son amigos.

Yo tengo amigos como Carlos Vives que innumerables veces he ido a su restaurante en Bogotá, nos hemos encontrado en muchos escenarios, vivió un tiempo de su vida en Puerto Rico, tenemos una historia; pensé, 'voy a hacer una canción muy al estilo Carlos Vives, para que aun cuando él está haciendo su disco, no me diga que no'.

Para la segunda "receta" tenía toda la libertad de escribir, sin pensar en nadie y al terminar la canción, vería a que artista le quedaba el tema, "y acabó canciones como 'Cobarde', digo 'esto Carlos Rivera fácilmente lo puede defender' y con Carlos Vives lo mismo, hemos cenado en varias ocasiones, empezamos nuestras carreras juntos en una gira con Franco de Vita, alcé el teléfono y tuve la dicha que Carlos no hubiera oído la canción y me dijera '¡claro, por supuesto, vamos hacerlo!', y le digo 'si, pero no has escuchado el tema', cuando dos amigos se quieren no importan el favor que te pidan, uno está ahí".

Kany García visualiza un mejor futuro para la comunidad LGBT+

Hace unas semanas el cantante español Pablo Alborán abrió su corazón en redes sociales, confesando a sus seguidores, "estoy aquí para contarles que soy homosexual, no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era".

En estos tiempos ¿sigue siendo necesario que las personas, en este caso los artistas, se vean en la necesidad de hablar sobre sus preferencias sexuales? Kany García, quien a fines de 2019 dio a conocer su matrimonio con Jocelyn Trochez, opinó al respecto.

Hay una generación que está subiendo y que va a ascender, son niños y adolescentes que probablemente no vivan la necesidad de hablar de su orientación o identidad de género, pero tristemente todavía vivimos en una generación donde si, sigue siendo necesario y más de figuras públicas.

"La realidad es que una figura pública tiene una oportunidad de llegarle a las masas, si yo les prestará mi Instagram por un día y leyeran la cantidad de cartas que yo recibo diariamente de como personas agradecen que yo ponga fotos, de como personas agradecen que yo haga cualquier tipo de comentario porque ellos no pueden, por que no se atreven, porque viven en un espacio caótico familiar, donde viven bullying diariamente y dicen, 'que increíble que esta persona puedan vivir con libertad y yo no, yo quiero luchar hacia eso', yo creo que se vuelven pequeños héroes toda una clase artística que manifiesta el tema de la orientación sexual, yo creo que hace falta que están cosas sucedan para estos que vienen atrás, realmente digan '¿por que tenías que hablar de esto?'".

La cantante manifestó que le encantará cuando tenga unos 70 años de edad, y que algún sobrino o esta nueva generación le diga, "'¿enserio tú tuviste que hacer una publicación, por que?', pero tristemente es para decirle, 'para que tú vivieras con libertad, para que tú tuvieras derechos de casarte en cualquier parte que quisieras, para que tú pudieras agarrarte de la mano sin que nadie te estuviera mirando de manera extraña', por eso creo que aún tristemente sigue siendo necesario que estás cosas pasen".

Por otra parte el próximo 11 de julio Kany García ofrecerá un show en línea junto a sus músicos, disponible para cualquier parte del mundo y con un costo menor a los 200 pesos. El concierto se llevará a cabo desde las instalaciones del Coca Cola Music Hall de Puerto Rico por medio de Live Pass Play, a las 22:00 horas (hora de la Ciudad de México).

Los boletos “Early Bird” están disponibles a través de www.livepassplay.com. Kany tendrá de invitados a algunos de los artistas con quienes colaboró en su nuevo álbum; cada uno de ellos estará cantando desde sus hogares vía streaming, "será la primera vez que cantemos juntos".

La iniciativa del concierto virtual busca darle un "restart" a la industria del entretenimiento y a todos los que trabajan en ella: artistas, técnicos, productores, asistentes de producción, etc., debido a que la pandemia del Coronavirus ha sido un golpe duro a nivel mundial y, sin lugar a dudas, la industria musical es de las que más que se ha visto afectada.

También te puede interesar:

Noelia enamora a nuevas generaciones con su manera de interpretar

Sebastián Yatra y Monsta X unifican el idioma universal, la música

Jade Baraldo a la conquista del mercado en español con su música