Kany García y Camilo unieron sus voces para "Titanic", una balada conmovedora y vulnerable

Kany García estrenó el video musical de su canción "Titanic", a dueto con el cantautor colombiano Camilo; dicho tema forma parte de "Mesa para dos", el más reciente álbum de la cantautora puertorriqueña. Desde el lanzamiento de esta canción, fue acogida por los fanáticos de la bella y talentosa boricua. Más de 3.7 millones de visitas en el audio disponible en su canal de YouTube y un debut en el top 20 de dicha plataforma, tan solo en el fin de semana de lanzamiento, confirman el gran cariño del público.

"Me sorprende que sea la canción que más views ha logrado sin tener un video", expresó Kany García a fines del pasado mes de junio, en una conferencia de prensa (desde su hogar en Puerto Rico) donde El Debate estuvo presente. A principios de julio Kany y Camilo pudieron reunirse y llevar a cabo la grabación del video musical, ante la gran aceptación que había tenido el tema por parte de sus respectivos fans. En aquella charla la cantautora dijo:

Por fin Camilo y yo, que hemos escrito una canción, la hemos defendido juntos y todavía no nos hemos robado un abrazo, nos vamos a ver por primera vez.

Kany García comentó que su canción "Titanic" a dueto con Camilo, nació a través de varias sesiones vía Zoom que llevaron a cabo. "'Titanic' para mí es un regalo, porque yo jamás pensaría que yo puedo hacer una canción por Zoom y realmente es una canción que hago por Zoom con Camilo, la escribimos juntos, íbamos días antes (de ser lanzada) compartiéndonos melodías, yo le cantaba un pedazo, el me respondía con otro".

Su emotiva letra y la interacción vocal de Kany García y Camilo, ha colocado al tema como uno de los favoritos del álbum "Mesa para dos". Conmovedora y vulnerable, la letra aborda las dificultades emocionales y prácticas de deshacer una relación que parecía estar en el camino del felices para siempre; como dice una parte de la canción: "contigo vi el futuro relativamente fácil y yo que nos vi…como los viejos del 'Titanic'".

Al escuchar el nombre de la canción de Kany García, a nuestra memoria llega rápidamente la película del mismo nombre, aquella aclamada cinta de 1997 protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, quienes llevaron a cabo una gran historia de amor abordo del transatlántico. La cantante explicó en aquella conferencia de prensa:

La canción de lo que habla es de una anticipación, de como tantas veces en la vida te llega alguien que tú dices: 'yo como que me estoy enamorando de esta persona', también pasa al revés: 'yo como que creo que esta persona se me va a ir pronto'.

Kany García contó que Camilo fue quien le sugirió usar esta historia de amor de la película, en la canción: "me dijo: 'tú sabes la imagen esta de los viejos del Titanic (Rose y Jack), de que ella no se va para que ellos acaben juntos hasta el final, mueran juntos', yo me reía mucho y le decía que no quería ponerle esa letra al final, él me acabó convenciendo y para mí ha sido algo maravilloso que la gente ha conectado con la canción, porque claro, es una manera de decir de algo visual que todos nos acordamos de esa película, de que sabemos lo que queremos todos, llegar hasta el final con alguien, es la realidad de la gran mayoría de las parejas".

Asimismo Kany García resaltó la alegría que sentía por todas las bellas cosas que han pasado tras el lanzamiento de "Titanic", en colaboración con el colombiano Camilo. El video, filmado en Miami, Florida bajo la dirección de Evaluna Montaner, es uno de los más elaborados y cautivadores del año, ubicando a Kany y Camilo en el centro del tema del "Titanic", usando el agua que corre como una metáfora por la extinción de la relación.

En "Mesa para dos", el cual fue producido por el legendario Julio Reyes Copello en su Art House Studios en Miami, Kany García tiene también como invitados especiales a artistas de la talla de Leiva, Mon Laferte, Gusttavo Lima, Pedro Capó, Reik, Carlos Rivera, Nahuel Pennisi, Carlos Vives, Goyo (ChocQuibTown) y Catalina García (Monsieur Periné).

