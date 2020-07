Kanye West acusa a Tommy Mottola, esposo de Thalía, de ser responsable de la muerte de Michael Jackson

Kanye West aseguró que Tommy Mottola, esposo de Thalía, es responsable de la muerte de Michael Jackson. Una vez más el controvertido rapero (esposo de la socialité Kim Kardashian) "sacude" el internet con sus comentarios. Cabe mencionar que hace unos días la estrella del clan Kardashian-Jenner pidió compasión y empatía para su esposo, ya que padece un trastorno bipolar, Kim se refirió al padre de sus hijos como una persona "brillante, pero complicada".

En una publicación en su cuenta de Twitter, Kanye West señaló al empresario musical Tommy Mottola, esposo de la cantante y actriz mexicana, como el responsable de la muerte de Michael Jackson. "El Rey del Pop" murió el 25 de junio de 2009, sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión alquilada de Holmby Hills (barrio ubicado en el distrito de Westwood al oeste de Los Ángeles, California). En el tuit que el rapero publicó y posteriormente borró de su cuenta, escribió:

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

MJ (Michael Jackson) les dijo sobre Tommy antes de que lo mataran. Kim salvó la vida de mis hijas en el nombre de Jesús. Es la decisión de Dios. Solo viviré para mis hijos. Kris estoy en Cody por si no planeas otra de las sesiones de playboy con tus hijos.

Una de las llamadas teorías conspirativas, dice que Tommy Mottola y la casa disquera Sony Music, estarían detrás de la muerte de Michael Jackson. El cantante y esposo de Thalía habían tenido problemas desde que el productor trabajaba como CEO de Sony Music y trabajó junto a "El Rey del Pop" en algunos de sus álbumes.

Michael Jackson, por siempre "El Rey del Pop". Foto: Instagram @michaeljackson

La historia dice que uno de los discos de Michael Jackson no parecía ser tan bueno por lo que Tommy Mottola no quería hacer una gran campaña de marketing, algo que molestó al cantante. Un tiempo después el cantante dio un discurso durante un evento de la organización National Action Network en 2002, donde aseguró que Tommy trataba mal a sus artistas, en especial a los afroamericanos. Supuestamente esta y otras conductas de "El Rey del Pop", habría originado que el esposo de Thalía y Sony Music mandarán asesinar a Michael. Claro, todo eso dice esta teoría conspirativa.

El informe oficial calificó la muerte de Michael Jackson como "provocada por la combinación de calmantes", en el que el principal sospechoso era su médico Conrad Murray. El 8 de febrero de 2010, el tribunal lo acusó de "homicidio involuntario" utilizando como prueba el informe oficial de su muerte. El acusado, quien se declaró "no culpable" pagó una fianza de 75 mil dólares para no ingresar en prisión, sin embargo en 2011 fue sentenciado a cumplir cuatro años de cárcel por el homicidio involuntario de "El Rey del Pop".

Conrad Murray solo cumplió la mitad de los cuatro años de presidio que se le otorgaron, siendo puesto en libertad en 2013 en el marco de un plan del estado para reducir el hacinamiento en los centros de detención. Hasta el momento Tommy Mottola no ha hecho ningún comentario ante la acusación de Kanye West.

Tommy Mottola ha sido una pieza clave en la carrera artística de su esposa Thalía. Foto: Instagram @tommymottola

Anteriormente Kanye West arremetió en contra de su propia esposa Kim Kardashian, así como también en contra de su suegra Kris Jenner. Todo esto ocurrió luego de lanzar oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, algo que ha llamado mucho la atención de propios y extraños. El rapero acusó a la madre de sus hijos de querer encerrarlo en un hospital psiquiátrico. "Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película 'Get Out', porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer; todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí".

La película de terror "Get Out" narra la historia de un joven afroamericano, quien visita a los padres de su novia blanca y termina hipnotizado y atrapado en una prisión de tortura mental. Muchos usuarios de redes sociales han manifestado que con estas publicaciones en Twitter (que posteriormente eliminó), Kanye West estaba pidiendo ayuda de alguna manera ante supuestos problemas de salud mental.

En otra de sus publicaciones manifestó: "si termino encerrado como Mandela ustedes sabrán por qué", en referencia a las presuntas intensiones de Kim Kardashian y además dirigió otro post a su suegra: "Kris, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme. Pongo mi vida en Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy y eso está en Dios, estoy en el rancho...ven a buscarme. Las niñas West nunca harán Playboy".

También te puede interesar:

Kim Kardashian habla sobre el trastorno bipolar que sufre Kanye West

Thalía y Tommy Mottola ¿mantuvieron en secreto haber tenido COVID-19?

Thalía festeja el cumpleaños 71 de Tommy Mottola con original regalo