Kanye West arremete en contra de Kim Kardashian, la acusa de querer meterlo a un psiquiátrico

Kanye West causó gran polémica en redes sociales al arremeter en contra de su propia esposa Kim Kardashian, así como también en contra de su suegra Kris Jenner. Todo esto ocurrió luego de lanzar oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, algo que ha llamado mucho la atención de propios y extraños.

Con sus publicaciones en Twitter el rapero Kanye West desató dudas sobre su salud mental. Acusó a su esposa Kim Kardashian de querer encerrarlo en un hospital psiquiátrico. "Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película 'Get Out', porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer; todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí".

Cabe mencionar la película de terror "Get Out" narra la historia de un joven afroamericano, quien visita a los padres de su novia blanca y termina hipnotizado y atrapado en una prisión de tortura mental. Muchos usuarios de redes sociales han manifestado que con estas publicaciones en Twitter (que posteriormente eliminó), Kanye West estaba pidiendo ayuda de alguna manera ante supuestos problemas de salud mental.

Aunque Kanye West se inscribió como candidato en Oklahoma, su equipo no presentó antes del lunes al mediodía las 10 mil firmas necesarias para ser registrado en Carolina del Sur, confirmó a la AFP un portavoz de la comisión electoral de ese estado, lo cual también le descalifica. Foto: AP

En otra de sus publicaciones manifestó: "si termino encerrado como Mandela ustedes sabrán por qué", en referencia a las presuntas intensiones de Kim Kardashian y además dirigió otro post a su suegra: "Kris, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme".

Pongo mi vida en Dios para que la mamá de North nunca la fotografíe haciendo Playboy y eso está en Dios, estoy en el rancho...ven a buscarme. Las niñas West nunca harán Playboy.

El caótico lanzamiento de la improbable campaña del rapero estadounidense para reemplazar a Donald Trump en la Casa Blanca ha provocado enojo, inquietud sobre su salud mental y dudas sobre su seriedad. Vistiendo un chaleco antibalas que decía "seguridad", Kanye West estalló en lágrimas durante un discurso largo y disperso el pasado domingo en Charleston, Carolina del Sur, que debía inaugurar su campaña.

Sus polémicos comentarios sobre la famosa abolicionista de la esclavitud Harriet Tubman indignaron a muchos, provocaron desdén y dejaron a los politólogos rascándose la cabeza sobre las verdaderas motivaciones del rapero. Con la inscripción "2020" afeitada en su cabeza, Kanye West cambió de un tema a otro en su discurso de una hora, y dijo que una vez quiso que su esposa, Kim Kardashian, se hiciera un aborto cuando estaba embarazada de su hija mayor, North.

Luego reveló que su padre quiso que su madre hiciera lo mismo cuando estaba embarazada de él. "Mi madre salvó mi vida", expresó llorando. Luego gritó: "¡Casi maté a mi hija! ¡Casi maté a mi hija!". También propuso que "cada persona que tenga un bebé reciba un millón de dólares".

Pero fueron sus comentarios de que "Harriet Tubman realmente nunca liberó a los esclavos, solo hizo que los esclavos fueran a trabajar para otra gente blanca", lo que acaparó la mayoría de los titulares y provocó furia. Kanye West "ha perdido la cabeza", tuiteó la historiadora Kate Clifford Larson, autora de un libro sobre Tubman.

¿Qué hay detrás de la "candidatura" de Kanye West?

