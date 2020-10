Kanye West asegura que fue llamado por Dios para ser presidente de Estados Unidos

Estados Unidos.- En una entrevista de tres horas con el podcaster Joe Rogan, el rapero Kanye West habló sobre su llamado a convertirse en presidente de los Estados Unidos y dijo que se le ocurrió mientras estaba en la ducha.

"No podría haber un mejor momento para poner a un visionario en la silla del capitán", dijo. "No estoy aquí para derribar a Trump ni a Biden, solo estoy aquí para expresar por qué Dios me ha llamado a tomar esta posición. Soy un gran líder porque escucho y soy empático. Creo en el mundo paz."

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Luego reveló que Oprah trató de disuadirlo de postularse para presidente.

"Recuerdo haberme encontrado con Oprah ... y ella es como si no quisieras ser presidente", comenzó Kanye. Cuando Rogan le pidió más detalles, dijo: "Una de las cosas que dijo Oprah es que dijo: 'Tienes que ponerte al día con tus asuntos exteriores'. Recuerdo esto, porque es Oprah hablando, así que voy a recordar mucho de cuál fue la conversación, pero eso es lo primero que dijo fue asuntos exteriores y política exterior".

Durante toda la entrevista de tres horas, Kanye West habló durante largos períodos ininterrumpidos, salpicando su discurso con referencias aleatorias de la cultura pop y nombres de amigos famosos. Continuó haciendo una declaración provocativa y luego pasó rápidamente a un tema aparentemente no relacionado.

Cuando hablo, no es una perorata", dijo West. "Es una sinfonía de ideas. Simplemente digo la verdad y decir la verdad es una locura en un mundo lleno de mentiras".

Continuó afirmando que las precuelas de Star Wars son mejores que la trilogía de la secuela, luego sugirió que Bob Marley, Michael Jackson, Prince y Bruce y Brandon Lee habían sido asesinados.

Rogan le preguntó a West cómo era estar tomando medicamentos para su salud mental. "Destruyó mi confianza, me convirtió en un caparazón, vidrioso sobre mis ojos, hizo que el Mustang ya no se moviera", respondió West.

Me dijeron que era bipolar y recuerdo haber estado en TMZ y decir que la esclavitud era una opción, y me medicaron por tener esa opinión y decirla en voz alta. Pero cuando puse esos contratos (musicales), digo que fue una elección."



Kanye habló con franqueza sobre su colapso público en julio, cuando lloró en el escenario y admitió que quería abortar a su hija por nacer hace siete años.

También habló extensamente sobre su trabajo en la música religiosa. "Me alejé de mi carrera musical durante un año para servir a Dios", dijo. "Cuando hice (sus sesiones de servicio dominical), dejé de rapear por completo porque no sabía cómo rapear ante Dios".