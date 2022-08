Kanye West celebra el rompimiento de Kim Kardashian y Pete Davidson de una manera muy polémica

Estados Unidos.- Hace algunos días se dio a conocer que Kim Kardashian y Pete Davidson habían terminado su relación después de nueve meses repletos de amor y unión, lo que de inmediato dio bastante sobre qué hablar, sobre todo por la reacción del exesposo de la empresaria, el rapero Kanye West.

Ahora, Kanye, quien ahora es simplemente conocido como "Ye", se pronuncia al respecto y lanza un contundente mensaje, celebrando el rompimiento de la madre de sus hijos y el comediante estadounidense, a quien siempre le estuvo tirando indirectas.

A través de sus redes sociales, Kanye West compartió una polémica imagen que simula ser la portada del periódico The New York Times con el encabezado "Skete Davidson muerto a los 28 años", publicación que ha dado bastante sobre qué hablar.

Aunque el rapero no dio ninguna palabra sobre la publicación, dejó en claro que está feliz de que el romance haya terminado, pues cabe destacar que en múltiples ocasiones mostró su molestia de que su ex estuviera con otro hombre.

Cabe destacar también que Kanye ha llamado en distintas ocasiones "Skete" a Pete Davidson, el ex de su ex esposa, una palabra que, según el diccionario urbano estadounidense, significa "Un tipo blanco pálido y flaco que se está tirando a tu ex".

También puedes leer: