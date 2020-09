Kanye West cerca del divorcio de Kim Kardashian; ¿Adiós Kimye?

Estadis Unidos.- El rapero estadounidense Kanye West podría ver pronto el final de su matrimonio con la popular Kim Kardashian, supuestamente porque el polémico artista hiciera público que en cierto momento pensaron en abortar a su hija North West, todo lo anterior según información del portal Page Six.

Los comentarios sobre el posible aborto se dieron en un mitín presidencial, pero no fue lo único que hizo a la mayor de las Kardashian llegar al límite de la paciencia, también influyeron la serie de tweets donde West dijo que su pareja y su suegra lo tenían secuestrado, aseguró Us Weekly.

El último medio citado resaltó que tras los problemas matirales la empresaria se reunió con sus abogados para comenzar con los trámites de divorcio, sin embargo, hasta el momento no existe información oficial al respecto.

Kim tiene planeado todo el divorcio", dijo una fuente cercana a la empresaria a Page Six.

Según una fuente de Us Weekly, la mujer ha mantenido su matrimonio aún con altibajos porque quería hacerlo funcionar por el bienestar de su familia.

Cabe destacar que las últimas semanas se han hecho públicos asuntos relacionados al rapero, algunos de ellos logrando que la lo califíquen como "loco" o "bipolar". Uno de los temas fue su anuncio como candidato presidencial en las próximas elecciones de Estados Unidos.

Otro tema que llenó internet de polémica fue un mensaje posteado en la red social Twitter, donde escribió que podían quitarle la vida, incluso pidió a su hija North West que no se dejara engañar si los medios lo "asesinan".

North voy a la guerra y pongo mi vida en la línea y si me asesinan nunca dejes que los medios blancos te digan que no era un buen hombre… cuando la gente amenaza con llevarte de mi vida solo debes saber que te amo”, escribió.

Es importante destacar que el rapero y su aún esposa no se encuentran viviendo juntos, él está en su rancho en Wyoming y ella en su mansión en Los Ángeles, pero ambos en Los Estados Unidos.

Hace apenas unos días Kim Kardashian publicó en una historia de su instagram que no podía dormir, "Estuve despierta desde las 4:45 am. No puedo dormir, ¿trato de volver a dormir?", escribió.

Todo lo anterior después de que West reclamara a su disquera orinando sobre uno de sus Grammys, los acusaba de "esclavistas".

Volviendo con Kim y su insomnio, es importante mencionar que el rapero le quita el sueño, pues no logró descansar y a las 5:30 se levantó para estudiar, pues como recordarás desea convertirse en abogada muy pronto.

