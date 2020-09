Kanye West interrumpió a Taylor Swift en los VMAs porque "Dios se lo pidió"

Estados Unidos.- Se revive el incidente cuando Kanye West interrumpió a Taylor Swift durante la entrega de los "MTV Video Music Awards" en 2009, y es que el rapero recientemente rompió el silencio y dijo que lo había hecho porque "Dios se lo pidió".

Recordemos que Taylor Swift fue anunciada ganadora del premio "Mejor Video Femenino" por su sencillo "You Belong with Me", sin embargo, al subir al escenario para dar su discurso, fue interrumpida por el rapero Kanye West, quien subió para afirmar que Beyonce debió haber ganado esa categoría.

El percance ocurrido entre la exitosa cantante Taylor Swiftf y Kanye West dejó boquiabiertos a los asistentes y el público que estaba a la expectativa de los premios en los VMAs, pues nadie se imaginaba que el rapero y ahora político estadounidense se iba a atrever a hacer tal cosa y sin duda generó polémica.

En una reciente charla en el programa web "Cannon's Class de Nick Cannon, West rompió el silencio sobre lo ocurrido y aseguró que dicha interrupción la realizó "porque Dios le pidió que lo hiciera", por lo que según él, esto surgió como por una especie de "intervención divina".

“Justo ahora, Dios está dándome la información y no me dará más información, eso significa que quiere que diga esto ahora”, dijo el rapero.

Si dios no hubiera querido que corriera al escenario y dijera que Beyoncé tenia el mejor video, él no me hubiera puesto en la primera fila”.

“Me habría sentado en la parte de atrás y ellos lo habrían hecho en el primer premio y él no lo hubiera hecho tan ridículo, porque yo nunca había escuchado antes de esta persona y ‘Single Ladies’ es uno de los videos más grandes de todos los tiempos”, agregó.

Algunos fanáticos de la cantante especularon sobre si Kanye West se encontraba intoxicado al momento de subir al escenario, pues se le vio bebiendo una botella de coñac durante el evento, pero West asegura que "solo estaba bebiendo porque no quería ir a la ceremonia de premiación porque ya estaban arreglados".

