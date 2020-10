Kanye West no tendrá la isla de Haití que supuestamente se le regaló

Kanye West de 43 años de edad, está en boca de todos en estos momentos, ya que dio conocer que el presidente de Haití Jovenel Moise le regaló una isla para crear un proyecto turístico que impulse la economía de dicho país, pero al parecer la noticia fue desmentida de inmediato, por el mismo gobierno, esto a pesar de que Kanye West había viajado a dicho país el pasado mes de septiembre.

La Cancillería de dicho país de inmediato reaccionó a las declaraciones hechas por parte de Kanye West en una radio, por lo que una vez más se cuestionó la salud mental del rapero, quien desde meses pasados ha estado en el ojo del huracán por las declaraciones que realizó en un mitin presidencial donde muchos lo tacharon de una persona bipolar.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El presidente de Haití nos dio una isla (...) para desarrollar una ciudad del futuro, dijo Kanye West en un medio citado por EFE, pero al parecer la polémica crece, pues el gobierno ya respondió a las declaraciones de Kanye West de una manera no tan satisfactoria debido a varios acuerdos que tiene la isla que supuestamente le obsequiaran al cantante.

De acuerdo con el rapero Kanye West que el mandatario de Haití le prometió a él y al inversionista Shervin Pishevar que les daría una isla para que comenzaran el proyecto de una zona turística, pero al parecer el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que dicha promesa no está completada del todo, por dichos inconvenientes y parte del problema tendría que ver con la historia del país.

Resulta que el dictador Francois Duvalier conocido como Papa Doc realizó un contrato el cual habla de los derechos de la explotación de isla de la Tortuga, ya que tiene un convenio con la empresa estadounidense Dupont Caribbean, el cual tiene un acuerdo de 99 años, por lo que podría ser complicado para Kanye West que dicha isla le pertenezca.

Por si fuera poco en un comunicado de prensa del gobierno de Haití dejó en claro que la Isla de la Tortuga no fue obsequiada a Kanye West, como el lo dijo en una programa de radio.

Kanye West no tendrá la isla que según se le regaló/AP

Para quienes no lo saben Kanye West no solo se ha tratado de involucrar en el mundo de la música, también ha tratado de incursionar en el mundo de la política es por eso que desea ser el próximo presidente de México, aunque a muchos no les agrada dicha idea, ya que no consideran acto a Kanye West para dirigir una nación.

Y es que durante uno de los mitin realizados en Estados Unidos sobre la lucha por la candidatura, Kanye West hizo fuerte confesiones familiares una de ellas fue que Kim Kardashian estuvo a punto de abortar a su primera hija, lo que causó controversia en la vida de Kim Kardashian quien al parecer se molestó bastante, ya que la prensa los captó discutiendo.

Tras las declaraciones de Kanye West, se dijo que Kim Kardahian y su madre Kris Jenner, quisieron meter al rapero en una clínica de salud mental, incluso el mismo cantante lo confesó en Twitter, pero tiempo después se disculpó.

Kim Kardashian de cumpleaños

Hace unos días Kim Kardashian llegó a los 40 años edad y decidió irse a la playa con toda su familia donde se le pasó de maravilla, además estuvieron con ella otras amistades quienes siempre han estado con ella en sus aniversarios entre ellas estuvieron su entrañable amiga Lala con quien se le ha visto con ella últimamente.

Kim Kardashian por su parte lejos de meterse en los proyectos de su esposo se ha enfocado en su carrera como empresaria, ya que a levantado un enorme imperio de maquillaje en los últimos años, por lo que la estrella de Hollywood prefiere tener un perfil bajo sobre las acciones que realiza su esposo.