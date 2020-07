Kanye West ofrece disculpas a Kim Kardashian por dar a conocer que intentó abortar

Estados Unidos. El músico y rapero Kanye West ofrece disculpas a Kim Kardashian, su esposa, por haber hecho público hace unos días que intentó abortar a su hija North Weste, cuando la esperaba en 2012. La declaración de West no le agradó del todo a Kim, y tras haber reflexionado, a través de Twitter le pide que lo disculpe. La pareja se casó en mayo 24 de 2014, y en estos años han pasado por momentos dificiles en su relación.

“Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella ha me ha cubierto. Kim, quiero decir que sé que te lastimé. Por favor perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”, escribe Kanye West en Twitter. Según medios internacionales, Kim ashian está pasando por una de las peores épocas dentro de su matrimonio con Kanye West, y no está lista para pedirle el divorcio.

Y sobre las declaraciones que el famoso rapero hizo en Estados Unidos, Kim reaccionó ya y pidió que lo comprendieran, ya que padece bipolaridad, trastorno mental que afecta sus acciones, estados de ánimo, cambios de humor, entre otras cuestiones.

Foto captura pantalla Instagram

Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene trastorno bipolar. Cualquiera que lo tenga o que tenga un ser querido en su vida que lo padezca, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es de entender", expresó la modelo, de acuerdo a la BBC .

Captura pantalla Twitter

Las declaraciones de Kanyw West las dio en el marco de su primer discurso de su campaña presidencial, ofrecido en Carolina del Sur, Estados Unidos, y provocó con ellas todo tipo de comentarios. De acuerdo con el portal de entretenimiento E! News, Kim y West llevan varios días separados y en parte es por elección de West, ya que él no quiere hablar con su esposa, pues piensa que lo meterá a un psiquiátrico.

Kim Kardashian radica en Los Ángeles, California, y West se ha mantenido en Wyoming durante los últimos días y no ha visto a sus hijos, revela una fuente a E! News, y también asegura que Kim no quiere que los niños vean a su padre en una situación como la que está viviendo.“Las cosas están muy mal entre ellos en este momento y Kim se siente derrotada e indefensa. Kanye no cree que necesite ayuda”, comparte también la fuente.

Kim Kardashian y Kanye con su familia. Foto Captura pantalla Instagram

Y respecto al discurso que dio, West recordó a su madre, quien falleció tras complicaciones por una cirugía plástica en 2007. También criticó la falta de representación de minorías entre los puestos directivos de las empresas y dueños de equipos deportivos y amenazó con terminar su acuerdo con Adidas y Gap si no incluían a personas de minorías étnicas en sus juntas directivas.

Kanye West cree que Kim lo quiere encerrar en un psiquiátrico

Kanye West desató dudas sobre su salud mental en días pasados y acusó a su esposa Kim Kardashian de querer encerrarlo en un hospital psiquiátrico. "Kim estaba tratando de volver a Wyoming con un doctor para encerrarme, como en la película 'Get Out', porque lloré acerca de salvar la vida de mi hija ayer; todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí".

Foto EFE

Es tanto el temor que Kanye West tiene acerca de que Kim pretenda ingresarlo a un psiquiátrico que en varias publicacones ha escrito: "si termino encerrado como Mandela ustedes sabrán por qué", en referencia a las presuntas intensiones de Kim y además dirigió otro post a su suegra: "Kris, no juegues conmigo y esa calma no está permitida alrededor de mis hijos. Intentarás encerrarme". El caótico lanzamiento de la campaña del rapero estadounidense para reemplazar a Donald Trump en la Casa Blanca ha provocado enojo, inquietud sobre su salud mental y dudas sobre su seriedad.

