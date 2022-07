Karely Ruiz: Esto cuesta conocer a la guapa modelo viral por su OnlyFans

El precio de la convivencia ha dado bastante sobre qué hablar , pues muchos usuarios de Internet se han quejado de que es demasiado alto, además, en caso de ser cancelado, no será reembolsado, a pesar de ello, muchos ya se apuntaron para compartir un momento al lado de la hermosa modelo.

La mesa debe apartarse con 10 mil pesos , mismos que se pegan previo al evento, de lo contrario, no se podrá conocer a la influencer más popular del momento y una de las favoritas.

Y es que la curvilínea modelo sabe muy bien cómo dirigir su carrera, por lo que dentro de poco se juntará con sus fanáticos en el Butchers Steak House , donde no sólo podrán verla en vivo, también podrán convivir con ella, incluso, conocerla más íntimamente.

México.- No hay ninguna duda de que Karely Ruiz se ha ganado el corazón de muchos y se ha robado varios suspiros , todo gracias a su belleza y personalidad, que han arrasado en las redes sociales, pero no sólo eso, también su trabajo como creadora de contenido para adultos en OnlyFans .

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.