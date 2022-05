Karely Ruiz a punto de reventar su blusa al parecer escogió talla muy chica

Karely Ruiz de 21 años de edad, no hay día en que desate la locura en redes sociales, ya sea por sus poses como modelo, o sus bailes, pero esta vez lo que causó alboroto fue la blusa que portó la cual estaba a punto de reventarse, pues al parecer no era del todo su talla.

Fue una blusa manga larga con abertura en la parte de en frente con la cual Karely Ruiz causó reacciones de todo tipo entre sus fans, pues es bien sabido que esta regia tiene una de las figura más impresionantes del mundo de las redes, por lo que cualquier prenda que se ponga se le ve de maravilla.

"Te amo preciosa, por ti le echo ganas a la vida", "Señorita karely Ruiz le gustaría ser mi madrina para mí graduación", "Hola @karelyruiz podría platicar contigo de algo que me brindes 5 min de tu tiempo para hacerte una pequeña pregunta un Favor enorme", "El sol es el único capas de iluminar todo un planeta al igual que tú", "Hola preciosa bonita tarde linda estás muy guapa atractiva simpática hermosa", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que esta modelo regia no solo es querida por ser muy guapa, sino por tener un gran corazón, pues hace poco le regaló una quimioterapia a un chico con cáncer de 17 años, dejando en claro que también usa su fama para ayudar a los más necesitados, pues ayudar a los demás es algo que siempre le ha gustado.

A pesar del éxito de la noche a la mañana de Karely Ruiz, no todo ha sido miel sobre hojuelas para ella, ya que se ha tenido que enfrentar a los haters quienes le han dicho que su manera de ser popular no es nada buena, y es que como algunos ya lo saben cuenta con un Only Fans donde comparte contenido para adultos.

Pero lejos de que la chica se sienta mal, está feliz, pues le ha dado fama en todo México, por lo que no pierde tiempo peleando con los usuarios que tratan de denigrar su trabajo.