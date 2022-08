Karely Ruiz ahora es Pikachu con un bikini bien apretadito de todas partes

Karely Ruiz de 21 años de edad, una vez más jugó que el famoso cosplay, pues ahora la guapa chica modeló un bikini de Pikachu, personaje de Pokémon causando revuelo total entre su público, por lo bien que se ve modelando la joven quien ha causado revuelo desde que lanzó su Only Fans hace poco.

Ya que muchos de sus fans querían ver a una Karely Ruiz más destapada desde hace tiempo y ahora que lo logró, causó revuelo total entre su público, debido a lo hermosa que luce, pero eso no es todo, pues también la modelo regiomontana deseaba tener a otro tipo de fans lo cual logró con esta foto.

"Muchacha vea mi historia, ya terminé el dibujoooo", "Voy a atrapar ese Pokémon tomenle ss", "Eres una mujer divina, perfecta , hermosa que brilla con luz propia @karelyruiz eres mi gran admiración", "Necesitas un acompañante yo puedo cosota hermosa pues", "Tengo un spa eres bienvenida cuando estés en ciudad de México", "Yo y mis gusto raros mmmm patas yo y mis otros gustos mmmm a todo ejjeje", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, Karely Ruiz no anda perdiendo el tiempo en nada, pues ha causado revuelo por lo trabajadora que es, pues cuando no está ayudando a la gente, está creando contenido para sus fans, quienes aman ver cada una de sus fotos con las que no deja nada fuera de la imaginación desatando las más bajas pasiones de sus queridos seguidores.

Pero eso no es todo, ya que en TikTok también la vemos muy activa dándolo todo, incluso ya desbancó a otras chicas de dicha plataforma, pues todo lo que publica está regia de inmediato se convierte en un éxito rotundo, aunque también le encanta poder colaborar con otras celebridades.

Otra de las cosas que ha logrado esta chica es que a pesar de ser la mujer viral del momento, no ha perdido la humildad que la ha caracterizado desde el principio, otra de las cosas que le aplauden de inmediato sus seguidores, quienes la consideran una diosa.