Karely Ruiz baila reguetón despacito con un sostén que no deja nada a la imaginación

Karely Ruiz de 21 años de edad de nueva cuenta causó euforia total entre su público y es que como muchos ya lo saben le encanta hacer videos para TikTok, es por eso que decidió ponerse a bailar con música de reguetón de una manera peculiar, pues lo hizo despacio para que sus fans captaran sus movimientos.

En el video se puede ver a la explosiva Karely Ruiz bailando con un ajustado pantalón verde, así como un sostén en color negro con el cual no dejó nada a la imaginación, ya que se le miraba muy bien, así como una cintura digna de una diosa con la cual enamoró a todos, pues como es bien sabido se ha convertido en la chica del momento desde antes de abrir su famoso Only Fans.

"Mami, a pesar de todo lo que digan, tu eres una reina, eres lo mejor que han visto muchos ojos. Pero lo mejor,es tu filantropía. Te felicito. No hagas caso de lo negativo que te tiran. Saludos", "Ven y me bailas aquí mami...y luego hacemos cositas ricas...", "Yo con 16 y vendo a esta hermosa madres me enamoré", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que han causado revuelo en la vida de Karely Ruiz es que muchos pensarían que por ser una mujer muy bella saldría con algún galán o influencer, pero es todo lo contrario, ya que el chico con el que sale en estos momentos no se dedica a la farándula, pues al contrario es alguien común que le ha demostrado mucho amor a la regia.

Y es que la modelo regia siempre lo ha dicho y lo sostiene, ella prefiere mil veces salir con alguien que feo que con un galán de telenovelas e incluso señaló que se animaría a mantenerlo causando tremendo revuelo por sus declaraciones, pues muchos la cuestionaron como siempre, mientras que otros la felicitaron.

Cabe mencionar que la bella chica hasta el momento es una de las más buscadas de las redes sociales, donde le han dicho que es una de las mejores en tener Only Fans, por lo que esperan más sorpresas de ella.