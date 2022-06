Karely Ruiz con traje de arcoíris muy descubierto deja helados a millones

Karely Ruiz de 21 años de nueva cuenta, lo vuelve a hacer, es decir, subió una foto con un traje de arcoíris con detalles de red, que no dejó nada a la imaginación, pues como era de esperarse, sus prominentes curvas de nuevo sobresalieron con el atrevido outfit el cual fue muy comentado.

Fue un tipo body manga larga de arcoíris con el que Karely Ruiz dejó a su público enamorado como siempre pues como se ha venido diciendo anteriormente es la chica del momento de la que todo mundo habla ya sea por sus fotos o videos en TikTok, la modelo regia es lo más viral de las redes sociales.

Como si el vestuario de colores no fuera poco, Karely Ruiz dejó en claro que deseaba verse más alta, al parecer por una presentación que tenía junto a otras chicas, por lo que unas enormes botas en color negro causaron furor total debido a lo extravagantes que se miraban así como un maquillaje de diez, aunque sus seguidores le han dicho que no ocupa mucho, pues es demasiado bella.

"Que hermosa, simplemente inigualable", "Hermosa y magnífico look representando a un gran movimiento", "Wow ya me enamoré chica linda y preciosa", "Una patada de la Karely y te regresa al kinder", "Le pediste las botas a Marelyn menson o que mija !! Jajaja", "Preciosa divinaaaa donde compraste las botas te quedan bellisimas", "We nunca abia visto una perilla con huella digital que chingón", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que la regia es muy querida por su público, no solo es por su seguridad, cuando la entrevistan, sino que trata de ser lo más sincera posible pues ella ha dicho ser auténtica como persona y eso la ha llevado hasta donde está en estos momentos como una mujer muy célebre.

Cabe mencionar que muchas chicas y creadoras de contenido de Only Fans le han pedido colaboraciones a Karely Ruiz, una de ellas fue Celia Lora quien la entrevistó hace poco rompiendo las redes, esto después de haber posado en bikini desde la piscina como las verdaderas diosas que son.