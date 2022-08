Karely Ruiz con vestido rosita demuestra porque las regias son las más sensuales de todo México

Karely Ruiz de 21 años de edad, ha sido una chica que no ha dejado nada a la imaginación con cualquier cosa que se ponga, pues hace unas horas compartió en sus historias de Instagram fotos y videos con un vestido color rosa de lo más ajustado con el cual desató la locura.

En la foto se puede ver a Karely Ruiz de espaldas, con un vestido rosa y remarcando su bien torneada figura con la cual acaparó miradas a su antojo, pues como la chica del momento todo lo que se ponga hace relación a que se vea como una verdadera diosa como solo ella sabe.

"La verdad, desde la última vez que viniste no he dejado de pensar en cómo la pasamos, te amo me amas nos amamos", "Definitivamente me tienes decepcionado por todo, es mejor terminar todo", "El amor es una palabra muy fuerte Karely para decir te amo necesito conocer a la persona adecuada", "Nadie se resiste a amarte terrenalmente imposible no apreciar tus encantos y belleza", escriben las redes sociales.

Karely Ruiz muy sensual de vestido rosa/Instagram

Otra de las cosas por las que la modelo regia es muy querida se debe a que siempre tiende la mano a quien más lo necesite, además es muy famosa por ser muy transparente en cuanto a la figura pública que es, pues en varias ocasiones ha dicho que su cuerpo es gracias a cirugías estéticas más no de ejercicio.

Por si fuera poco la chica también se ha consolidado como una de las más exitosas de Only Fans, ya que tiene muchos suscriptores quienes pagan por ver el ardiente contenido que se carga, además están al pendiente de las giras que hace, pues si hay algo que le fascina es que su público quede loco con las poses que se avienta dejando nada a la imaginación.

Cabe mencionar que hasta la fecha Karely Ruiz no se ha convertido en alguna chica escándalo, pues su carrera ha tomado otro rumbo y no por los escándalos.