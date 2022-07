Karely Ruiz de nuevo contra Fofo Márquez: "Tengo pruebas de que no es millonario"

Según señaló la influencer, tiene pruebas de que Fofo no es millonario como lo presume , pero no destapó más al respecto. Finalmente, aceptó que gracias a la polémica que tuvo con él, logró verificar su perfil de Instagram, así que fue una ventaja.

Fue así como Karely Ruiz quedó con una deuda de nada más y nada menos que 60 mil pesos que tenía que pagar a causa de la mala jugada del influencer, así que no dudó en exponerlo a través de las redes sociales.

Según reveló la estrella de OnlyFans, Fofo Márquez la contactó a través de las redes sociales para hacer colaboraciones, posteriormente se reunieron y organizaron una salida de fiesta, que no terminó nada bien, pues él la invitó a salir y se ofreció a pagar la cuenta de todo, pero no lo hizo.

México.- Continúa la polémica entre los influencers Karely Ruiz y Fofo Márquez , luego de que él quisiera dejarla mal para a ella, la también modelo se le va con todo y asegura que tiene hasta pruebas para desenmascararlo y dejar en claro que no es millonario, como presume.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.