Karely Ruiz demuestra que los tiene bien puestos y le cumple a la gente de Nuevo León regando agua

Karely Ruiz de 21 años de edad, cumplió con lo que prometió y es que por fin regaló galones de agua a varias personas de Nuevo León, dejando en claro que su palabra si vale, pues hace unas semanas decidió sumarse a la ayuda de su amigo Manuel Guerra Cavazos, quien pidió su ayuda, por lo cual ella le correspondió de la mejor manera.

"Mil gracias mi querida amiga @karelyruiz_mx, tienes un gran corazón! Hoy recorrimos la colonia Villazul y repartimos más de 500 botes de agua purificada que donó Karely para nuestra gente de García", escribió el amigo de Karely Ruiz al ver como se sumó a la causa la modelo regiomontana.

Aunque algunos haters ya estaban diciendo que Karely Ruiz había mentido, pues no ya habían pasado algunas semanas desde que se comprometió a ayudar a los habitantes de Nuevo León, ella tapó bocas al ir a algunas colonias a repartir el agua para sus habitantes, dejando en claro que le fascina ayudar, algo que le aplauden.

Y es que la bella chica no solo es sensualidad como muchos piensan, ya que también se ha dado a conocer por el gran corazón que tiene, pues ella antes de ser famosa también tuvo muchas carencias, por lo que trata de contribuir con la sociedad ayudándoles, pues su fama le ha dado mucho alcance no solo en su estado, sino en otras partes de México.

"Promoviendo a un icono a la sexualización y cosificación de la mujer. Felicidades!! emprendedora como la llaman las femilocas que gritan en las vías públicas "no nos sexualicen"!!!", "Mi reina hermosa me gustaría conocerte en persona vamos a cumplir ese sueño", "La verdad estos es para aplaudir sinceramente no cualquiera hacen estas cosas yo por lo particular agradezco que hayan personas así como esta chica", escriben las redes.

Te puede interesar:

Para quienes no lo saben Karely Ruiz también ha causado asombro por mantener la calma, pues muchos la atacan por el éxito que se carga, pero ella ha sabido como lidiar con estos y es ignorándolos, pues se enfoca mucho en su trabajo.