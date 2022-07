Karely Ruiz estuvo a nada de enseñar de más por su pequeño bikini azul (VIDEO)

Cabe recordar que actualmente, Karely es una de las figuras femeninas de mayor impacto en dicha plataforma, tanto ha sido su popularidad que durante su primer mes logró ganancias de más de 700 mil pesos mexicanos, momento en el que no tenía tanto éxito como hoy.

De inmediato, los comentarios y reacciones al respecto no se hicieron esperar y todos señalaron que desean ver más, razón por la que, momentos más tarde, decidió promocionar su página de OnlyFans , en donde sí comparte todo tipo de contenido y se destaca todo aquel subido de tono.

En los videos se le puede ver a Karely Ruiz de lo más coqueta con la cámara , un talento que es evidente que tiene y que cada vez lo va desarrollando más, momento en el que posa de lado a lado y por poco lo deja todo al descubierto. Afortunadamente, no pasó de ahí, pues la situación quedó bajo control.

La joven de 21 años de edad que sigue ganando popularidad en las redes sociales publicó videos modelando un pequeño bikini azul sin darse cuenta que estuvo a punto de tener un accidente y enseñarlo todo , pues parece que no eligió muy bien su talla.

Y el éxito sigue, pues la también modelo no para de crear contenido y con la intención de promocionarlo, recientemente compartió en su perfil de Instagram un par de videos en los que modela un majestuoso traje de baño de dos piezas en color azul con el que hizo soñar a todos sus seguidores.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.