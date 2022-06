Karely Ruiz explota contra Sol León y la corre de los XV años de su hermana

México. La famosa modelo Karely Ruiz ahora da de qué hablar, pues en redes sociales se difunde un video en el que aparece supuesteamente ella y corre a la influencer Sol León de la fiesta de XV años de su hermana.

Karely Ruiz se habría molestado con la asistencia de Sol León, pues según información en varios medios, la modelo dijo que al estar en la fiesta de su hermana dicha influencer, se convertiría en el centro de atención y era la noche de su hermana, de nadie más.

“Era su noche, era su fiesta, era para que ella lo disfrutara. No para que se tomaran fotos conmigo. Para eso voy a lugares en donde uno paga una foto”, comentó Karely.

Sol León. Foto de Instagram

Sol León, por su parte, menciona que recibió un llamado de la familia de Karely para que dejara de tomarse fotos con las personas que se lo solicitaban en la fiesta en la que no le brindaron atenciones, puesto que ni agua le dieron para tomar.

“No me sentía atendida en ningún sentido, no soy famosa y nada, pero si me van a cag… por atender a la gente, pues háganlo. Yo traté de equilibrar lo más que pueda. No nos dieron ni un vaso de agua”, dijo Sol León en sus redes.

Te recomendamos leer:

Este evento ha generado muchos comentarios en redes sociales, hay usuarios que están a favor de Karely Ruiz, otros en contra, pero también hay quienes apoyan a Sol León y lamentan que no la hayan atendido como se merece.