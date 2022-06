Karely Ruiz hierve en calor y se pone su bikini rosa que no deja nada a la imaginación

Karely Ruiz de 21 años de edad, decidió poner un toque extremo a las redes sociales, esto después de haber posado en un bikini en color rosa, algo que sus fans desde hace tiempo esperaban, pues como ya se sabe tiene una de las curvas más exuberantes con las cuales hipnotiza a cualquiera.

En la foto se puede ver a Karely Ruiz posando en lo que es un baño y dejando en claro que en efecto es la chica del momento, pues en estos momentos varias modelos e influencers quieren hacer colaboraciones con ella, pues su actitud es otra de las cosas por las que es muy querida.

La publicación de la modelo regiomontana alcanzó más de 600 mil likes, además de varios comentarios donde le dicen que es una de las mujeres más bellas no solo de Instagram, sino de Only Fans, pues también tiene una cuenta donde vende material exclusivo de su belleza total, así como videos muy explosivos.

Por si esto fuera poco y deseas un video de esta guapa mujer, te podemos decir que un video de Karely Ruiz tiene un costo de 100 a 150 mil pesos más o menos, aunque puede variar, pues eso es conforme la regia vea la propuesta que le hace el comprador, pues ya es una experta en este punto.

"Tengo 2 grandes razones para amarte", "Seré el único a quien me encantan tus ojazos", "Siempre sales una diosa hermosa con maravilloso cuerpazo único que enamoras cañón neta mi bby @karelyruiz se tkm lo sabes", "Yo no yo amo a alguien de verdad aunque no esté conmigo aún la amararé y el físico es lo de menos para mí lo que importa son los sentimientos y que te hagá sentir en paz y en confianza en sí mismo", le escriben a Karely Ruiz.

Cabe mencionar que Karely Ruiz además de hacer contenido digital, también hace apariciones en público como antros o bares donde sus fans se pueden tomar la foto con ella, además de convivir con ellos un rato, pues como se dijo anteriormente tiene muy buena actitud y más cuando se trata de sus fans.