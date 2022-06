Karely Ruiz llega a los 6 millones de seguidores y les modela con bikini rosa bien pegadito

Karely Ruiz de 21 años de edad, paralizó de nueva cuenta las redes sociales a su antojo, prueba de ello fue al ponerse un bikini rosa, su color favorito, el cual no dejó nada a la imaginación, pero eso no es todo, pues demuestra los resultados de una buena operación estética la cual nunca ha negado, ya que es una mujer muy transparente.

En la foto se puede ver a Karely Ruiz con su bikini rosa posando de lo más coqueta en su foto en un espectacular pared de follaje verde haciendo un contraste de diez, pero eso no es todo, pues agradeció el haber llegado a los 6 millones de fans en redes sociales, pues es bien sabido que es la chica del momento.

Como era de esperarse, la modelo regiomontana desató la locura con más de medio millón de likes donde en efecto le dicen que es una diosa para ellos y que su contenido en Only Fans es el mejor que han visto, por lo cual le piden que siga subiendo material, aunque se le ha visto muy ocupada en algunas presentaciones en diversos estados, pues va a antros o bares donde hace algunas apariciones.

"No sé pero no saldría con Karely pero respeto su tendencia", "Usted no me gusta usted a mi me encanta", "Yo seré loco, borracho, sodo, marihuano, pero tus padres aprueban esto?", "Cada noche no dejo de pensar en ti por lo guapa que eres", "Yo soy el feo del que tanto hablas chequeteta", "No me digas que karely se pintó el pelo le queda súper hermoso", escriben las redes.

La regia también es querida por ser una mujer muy aventada, es decir, no le da pena nada, por lo que verla en programas de televisión donde habla de su vida se ha convertido en fuentes de inspiración, incluso hay chicas que le piden tips para tener una cuenta de Only Fans como ella.

Cabe mencionar que también el hate se hace presenten su vida, pues en más de una ocasión le han tirado con todo a la regia por su manera de trabajar, pero ella asegura que no se arrepiente para nada.