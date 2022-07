Karely Ruiz lo sigue logrando ahora se pone a bailar con sexy bralette de leopardo

A pesar del mal momento que está viviendo Karely Ruiz de 21 años de edad, al haber perdido su cuenta de TikTok donde tenía millones de seguidores, lejos de ponerse a llorar como lo hacía en el pasado pues no es la primera vez que le pasa algo similar, ella sigue dándolo todo.

Y es que Karely Ruiz subió la temperatura con un video muy sexy con el cual presume un bralette animal print de leopardo con el cual se le ve tremendo cuerpazo, pues es bien sabido que se carga una de las figuras más sensuales de las redes sociales desde hace un tiempo.

"Muy rico y todo pero mínimo apréndete los 15 segundos de la canción", "será que me responda por ser segundo", "Tengo unas panties iguales, ojalá también me quedarán igual que a ti", "No es lo mismo dos tazas de te, que dos te tazas"El sueño de todo hombre es una diosa que hermosa", "Quieres que embarazo para que salga un boy bien werito", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben la modelo regiomontana anda con todo en redes sociales, pues como ella misma lo ha dicho en varias ocasiones es la chica del momento, ya que se ha ganado el cariño del público con la tremenda belleza que se carga, además de una actitud de diez, pues muchos la consideran como una mujer buena onda en todos los aspectos.

Además, la regia contrario a otras modelos ha utilizado su popularidad para ayudar a los que menos tienen, pues se le ha visto apoyando causas altruistas, entre otras cosas, por lo que Karely Ruiz demuestra que es una mujer que sabe entregarse en todos los aspectos, excepto a un novio, pues es algo que no le interesa en estos momentos.

Cabe mencionar que la fama de esta chica también está acompañada de hate, ya que muchos han cuestionado su manera de ganar dinero y ser popular, se trata de su cuenta de Only Fans, porque aparece un poco más atrevida, por lo que ha recibido ataques en su mayoría por hombres, pues ya lo ha comentado en el pasado.