Karely Ruiz maravilla a todos con sus atributos en un ceñido vestido de cuero

Recientemente, la joven de 21 años sorprendió al sincerarse sobre su cambio físico, aceptando ante sus seguidores que ha subido varios kilos de peso, razón por la que los comentarios y las críticas no se han hecho esperar.

Karely Ruiz se deja ver muy coqueta con un vestido que marca esa silueta envidiable, logrando más de 347 mil me gustas, así como un gran número de comentarios en los que todos le demuestran su amor.

México.- La modelo Karely Ruiz no deja de maravillar a sus seguidores , cada vez que aparece en redes sociales es para robarse todas las miradas y en esta ocasión no ha sido una excepción, pues modeló un coqueto atuendo que le valió bastantes halagos.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.