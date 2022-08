Karely Ruiz muy sexy en vestido animal print de cebra desborda pasión

Karely Ruiz de 21 años de edad, vuelve a desatar la locura total en redes sociales, esto después de haber aparecido con un vestido de cebra animal print con el cual se le ve tremendo cuerpazo, pero además deja en claro que le encanta verse exótica, pues su fama de la chica del momento lo amerita.

En la foto se puede ver a Karely Ruiz posando en un columpio de lo más ardiente, dejando en claro que cualquier pose es buena para ella, además algunos la han cuestionado por su repentino aumento de peso, pero ella misma dijo que eso no le impedirá seguir haciendo el contenido de calidad que ama su público.

"Hermosa luces espectacular, con cualquier ropa estas ufff bellísima", "Pues si... Estás muy rica mamacita y mucho", "mamasota y mamasita presiosa hermosa chula mi vida te amo mucho", "Si me felicitas por ser mi cumpleaños", "Preciosa mi novia yo te tome la foto mis créditos", "Wow muy hermosa cuando vas a estar en Es Show me encanta verte", "Que hermosa eres Reyna amoas que nada tu only nunca me pierdo nada eres mi cruxch @karelyruiz", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, la modelo regiomontana también tiene muy enamorado a su público por su manera de ser tan sencilla y es que la joven, lejos de sentirse como la más sexy siempre ha demostrado tener la misma actitud de cuando se dio a conocer en el mundo del espectáculo, ya que no le gustaría tener una actitud que no le corresponde.

Otra de las cosas que ama el público de esta chica son las colaboraciones, ya que se ha dejado ver con otras mujeres sexys como Celia Lora quien incluso la entrevistó y le dio la oportunidad de que el público la conociera aún más, porque algunos tenían ideas muy equivocadas sobre ella, algo que ella misma aclaró.

Cabe mencionar que otra de las cosas por las que es muy admirada se debe a que le encanta ayudar a la gente, pues siempre se ha preocupado por sus fans más vulnerables.