Karely Ruiz se convierte en una Barbie de carne y hueso con este outfit llamativo

Karely Ruiz de 21 años de edad, de nueva cuenta, causó furor total en redes sociales con su más reciente publicación, donde aparece con un outfit rosa digno de una verdadera Barbie de carne y hueso, pues se trató de una falda rosa, así como un bralette rosa con el cual hecho andar la imaginación de sus fans.

Y es que Karely Ruiz le apuesta con todo al modelaje, pues este se ha convertido en el gancho para que sus seguidores se suscriban a su cuenta de Only Fans con la cual ha tenido un éxito arrasador, además deja muy en claro que su carrera cada vez más va en ascenso, por lo que está muy agradecida con todo lo que ha logrado.

La modelo regiomontana también está feliz de poder ayudar a los que menos tienen, pues en más de una ocasión algunos fans le han pedido su ayuda para diversos problemas que enfrentan, por lo que ella no duda en hacerlo, dejando en claro que la fama tiene muchas cosas buenas a su favor, por lo que está demasiado feliz con todo lo que ha logrado en muy poco tiempo.

"Hermosota saludos desde Durango", "No sólo eres mi princesa eres mi reina @karelyruiz", "Karely mi mamá me dio la vida, pero tú me diste ganas de vivirla", "Las más hermosa @karelyruiz la princesa regiomontana", "Tengo unas fotos tullas de una cuenta que hakearon es contenido parecido a onlyfans", "La neta que a todos nos cayó bien Karely, para que aprendan a no juzgar a las personas solo por los comentarios de la gente", escriben las redes sociales.

Para quienes no lo saben, la guapa mujer empezó en la televisión local de Monterrey en un programa vespertino, pero con el tiempo fue agarrando fama cada vez más y más, hasta que se convirtió en todo un personaje, después decidió operarse por completo y logró un cuerpo de envidia total con el cual enamoró a sus fans quienes quedaron impactados, pues cambió totalmente.

Otra de las cosas que han gustado de Karely Ruiz, ha sido sus tatuajes con los cuales se ve como una verdadera chica rebelde, algo que le ha dado mayor relevancia a su imagen.