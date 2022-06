Karely Ruiz se hace un radical cambio de look y sus fans enloquecen

Karely Ruiz la chica del momento de 21 años de edad, enamoró a sus millones de fans en estos momentos, esto después de haber aparecido con un cabello negro dejando atrás el castaño y dando mucho de que hablar, pues mientras unos aprobaron el nuevo look, otros no estuvieron del todo conformes.

Si echas un vistazo a sus historias de Instagram, Karely Ruiz es otra con su nuevo look, además se está preparando para los XV años de su hermana, por lo que dejó más que en claro que cambió su imagen para verse espectacular en la fiesta de cumpleaños, además como figura pública quiso renovar su imagen.

"No karely te miras mejor con tu pelo negro jaja", "Bebé nos encantaría hacer una colaboración contigo", "En cualquier presentación, me encantas Karely", "Pero manda dm no te vayas a agüitar jajaja", "Si, pero nomas amigas no vayas a agarrar vuelo", "La más linda y siempre con los mejores outfits", "Que hermosura estas bellísima mi karely te amo mi princesa Bonita", escriben las redes sociales.

Karely Ruiz muy guapa con su look/Instagram

Otra de las cosas por las que Karely Ruiz ha llamado la atención de muchos no solo se debe a su figura de diosa, sino por el buen corazón que se carga, pues ella, lejos de ser la chica del momento engreída ha tratado de ayudar a los que menos tienen con su popularidad, además le encanta tomarse fotos con sus fans quienes la siguen de distintos países.

Pero eso no es todo, ya que Karely Ruiz también se ha enfocado en realizar apariciones en lugares públicos como antros y bares, pues como se dijo anteriormente es la celebridad del momento y todo mundo quiere por lo menos una foto con ella, algo que accede de la mejor manera.

Además la modelo regia es una chica muy tranquila, pues a pesar de verse muy ruda con su figura, además de sus tatuajes al estilo Celia Lora, ella no es una mujer de pleito, pues prefiere fijarse en las cosas buenas que en las polémicas, además siempre está trabajando como haciendo fotos nuevas para sus redes sociales las cuales son un éxito.