Karely Ruiz se pone un escote demasiado ajustado y casi lo enseña todo

Karely Ruiz de 21 años de edad de nueva cuenta, demuestra que es amante de la ropa chica, en esta ocasión lo hizo con un escote en color negro con el cual no dejó nada a la imaginación, pues estuvo a punto de mostrarlo todo en redes sociales con este escándalo outfit.

Y es que como ya es sabido Karely Ruiz decidió operarse entre ellos ponerse un poco más de busto con el cual se ha puesto las mejores blusas con escote v de infarto con el que ha puesto a sudar a más de uno de sus seguidores quienes se quedan impactados cuando la ven en sus videos.

Además, la influencer siempre ha tratado de mantenerse de lo más activa en su cuenta de Instagram, además les da un probadita a sus seguidores para que se suscriban a su cuenta de Only Fans donde ha tenido un éxito arrasador, además sus fotos son de impacto total quienes ya han tenido la oportunidad de verlas en redes.

Karely Ruiz con su tremendo escote/Instagram

"Ni tanto eh las diosas no están operadas", "Espero te hayan gustado las fotos que te tome, te amo", "Hermosa sigue adelante karely eres una gran persona reina", "Quien fuera espejo para verte todos los días mi Reyna", "Yo era ateo hasta que vi ese y no supe a quién darle gracias", "Princesa hermosa que linda eres mi reina preciosa", "Me adoptas mor puedo ser tu novio feo", escriben las redes.

Para quienes no lo saben mucho se ha dicho sobre Karely Ruiz y sus cirugías plásticas, pues en más de una ocasión los haters le han dicho que su fama se debe no solo a su actitud, sino a sus cirugías y lejos de quedarse callada sobre dicho tema lo ha comentado en las entrevistas que le hacen, pues no es algo que ella oculte al contrario.

Cabe mencionar que hace unos días la modelo regiomontana subió una foto de como estaba antes de operarse y causó mucho revuelo, pues para muchos su figura se miraba bien, pero otros le hicieron saber que en efecto se hizo un cambio radical con el cual dejó a todos fascinados.