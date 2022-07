Karely Ruiz se viste de vaquerita y se pone a bailar de lo más explosiva

Karely Ruiz de 21 años de edad, quien ella misma se define como la chica del momento, cumplió la fantasía de millones al vestirse de vaquerita con un atuendo muy versátil, se trata de una pijama animal print, además de la parte de arriba de un bikini en color rosa, pero su sombrero fue lo que robó miradas.

Para quienes no lo saben, Karely Ruiz no solo tiene Instagram, también una cuenta de TikTok, donde no deja nada a la imaginación, es por eso que cumplió la fantasía de millones al ponerse a bailar de lo más atrevida con su sombrero negro de vaquera dejando a todos fascinados con sus pasos de diosa.

Y es que la modelo regiomontana es considerada una verdadera diosa desde que saltó a la fama, por lo que muchos de sus fans siempre están al pendiente de que tipo de contenido sube a sus redes donde su físico el cual es a base de cirugías estéticas las cuales nunca ha negado la ha llevado a la cima convirtiéndola en toda una celebridad.

"Karely es la más guapa y aunque muchos la critiquen, es un mujerón que la supo hacer", "Desgració su cuerpo con esos tatuajes. Modelo nunca será pues no me imagino que podría modelar, acaso modelará tinta para tatuajes?", "Sin duda es muy hermosa la mujer pero estoy seguro que puede ser más talentosa", "Alguien sabe como se llama la música que estaba bailando al principio", escriben las redes.

Para quienes no lo saben, la regia no solo comparte contenido sexy, también ha tratado de ayudar a los que menos tienen, pues hace poco se sumó a una campaña para ayudar a la gente de Nuevo León con agua debido a la escasez que hay, además cuando alguien necesita su apoyo de inmediato se lo brinda.

Te puede intresar:

Otra de las cosas por las que es muy amada la bella chica de tatuajes rudos es porque no se mete en problemas con nadie, pues para ella lo que importa en estos momentos es trabajar y no andar en chismes, pues no le interesa para nada ser famosa por eso.