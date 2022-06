Karely Ruiz tras desabasto de agua en Nuevo León regalara botellas de agua

Un acto de bondad fue el que demostró nuevamente Karely Ruiz de 21 años de edad, esto tras el desabasto que hay en Nuevo León desde hace tiempo, por lo que la guapa mujer anunció que donará 500 botellas de agua de un litro, pues la crisis cada vez es más fuerte.

Y es que para quienes no lo saben, Karely Ruiz ha dejado más que en claro que hacer acciones altruistas la satisfacen demasiado, pues no es la primera vez que ayuda a alguien más, además le fascina ver la cara de felicidad cuando ayuda a las personas, pues en el pasado regaló una quimioterapia a un fan.

"Hola que tal mi gente como están les habla su amiga Karely Ruiz y me quiere unir al llamado de mi amigo Manuel Guerra Cavazos, ya que mi gente de García lleva quince días sin agua, pero me comprometo, pero me comprometo ayudarlos con diez litros de agua purificada lo hago con todo mi corazón los quiero mucho, mucho ánimo van a ver que vamos a salir adelante de esto", dijo Karely Ruiz.

Para quienes no lo saben la popularidad de esta chica va cada vez más va en ascenso no solo por su indescriptible belleza con la cual hipnotiza a quien sea, sino por tener un corazón grande, ya que la modelo regiomontana también ha tenido carencias en su vida, es por eso que se sumó a la ayuda aprovechando todo el alcance que tiene.

"Tanto que la critican pero al menos ella está ayudando", "Excelente iniciativa líder!! Mi respeto y admiración para ti", "Que buena onda gracias @manuelguerracav @karelyruiz", "¡Muchas gracias amiga @karelyruiz Karely Ruiz por sumarte con nuestra gente de García! ¡500 botes de 10 litros de agua purificada!", escriben las redes sociales para la guapa mujer quien roba corazones siempre.

Otra de las cosas por las que esta mujer siempre causa revuelo ha sido por sus fotos explosivas, pues si dejamos de lado su buen corazón, su impactante cuerpo ha puesto a más de uno de sus seguidores con el ojo cuadrado por ser una mujer demasiado explosiva.